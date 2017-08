– Litt utur å få to skudd med 9,9 poeng

Bø

– Han var ikke noe særlig fornøyd, forteller far Torfinn Johnsen.

Små marginer

Bakkejord-Johnsen skyter for Bø Skytterlag, og deltok under dagens innledende baneskyting i klassen junior.

– Det er en ekstra spenning under Landsskytterstevnet, og han synes det var litt utur å få 9,9 poeng av 10, på to skudd.

Dermed gikk ikke 17-åringen videre til finalene.

– Når man er 0,1 poeng unna en 10-er, handler det om veldig små marginer, forteller far.

– Et fantastisk LS

Tom Henriksen, også fra Bø Skytterlag, har så langt gjort det godt på årets LS.

– Han har gjort et fantastisk LS så langt, med 8. plass på baneskytingen, uttaler Johnsen.

Henriksen har også kvalifisert seg til feltfinalen i klasse 2 som går på fredag.

Jim Arne Vikerstad fra Melbu og Elin Mortensen fra Andenes skal også skyte finale fredag, i samme klasse som Henriksen.

Starter et minutt bak

Henning Bakkejord-Johnsen (14) skjøt innledende felt i går, og skal dermed springe skogsløp torsdag.

– Han har vært best i innledende felt og ikke tapt poeng der, men i går tapte han et poeng, forteller Johnsen.

Dermed starter 14-åringen et minutt bak den som leder løpet så langt.

– Henning har samme utgangspunkt i år som i fjor, og da sprang han seg opp til 6. plass, sier en spent pappa.

Johnsen forteller at man må være i form under LS, og at man også må klare å stenge ute presset

– Hvis du skyter godt bygger presset seg opp. Dermed må man kunne fokusere og ikke tenke resultat.