Legger ned populær restaurant

Bø

– Arbeidsmengden ble for stor. I samråd med mine nærmeste har jeg besluttet å legge ned driften, sier Melanie Kristensen.

Hun åpnet restauranten i oktober 2015 og har hele tiden hatt god pågang med gjester. Det har ført til store arbeidsmengder, som er hovedårsaken til at hun innså at det ikke gikk lenger.

– Alternativet var enten å satse for fullt eller legge ned. Det har vært en populær restaurant. I sommer, for eksempel, har det vært veldig mye folk innom. Det har pågått i hele ferien og har vært krevende, sier hun.

– Vemodig

Hun synes det er vemodig å slutte med tanke på at det har gått såpass bra som det har.

– Tilbakemeldingene har vært flotte. Når alt ligger til rette er det jo vemodig å slutte. Men her har tidsklemma slått inn for fullt, for når tiden ikke strekker til, går det ikke, sier hun.

Ved siden av restaurantjobben arbeider Kristensen også på Sparbutikken i Vinjegården kjøpesenter.

Kan bli mer mat senere

Tiden fremover skal hun bruke til å hente seg inn. At hun en gang i fremtiden starter en ny form for mattjeneste, som for eksempel catering, er ikke utenkelig.

– Kanskje, om noen år, slår Kristensen fast.

Den siste åpningsdagen for Smak av Asia er førstkommende søndag.

Stor sympati

Etter at Kristensen offentliggjorde nyheten om nedleggelsen på Facebook søndag, har sympati og støtteerklæringene florert i kommentarfeltet:

Kjempetrist, du har skjemt oss bort med nydelig mat og det tror jeg alle i Bø har satt pris på. Tusen takk, du blir savnet i den bransjen

Å så synd, og vi som bare gledet oss til neste tur til Bø for spise den deilige maten din.Takk for alle gode måltider vi har spist hos deg.

Synd. Kan du revurdere?