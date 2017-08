Bø-firmaet Nettrakett godkjent som lærebedrift

Bø

Bedriften Nettrakett i Bø er et digitalt byrå som bistår kunder over hele landet med blant annet markedsføring, design, web- og systemutvikling og sikkerhetstjenester.

Nordland fylkeskommune har nylig godkjent bedriften som lærebedrift i IKT-Servicefaget. Godkjenningen er gitt på grunnlag av at bedriften kan gi opplæring i samsvar med læreplanen for faget.

– Det innebærer at vi kan ta imot elever fra IKT-servicefag som skal ha to års praksis før de går opp til fagbrev, sier daglig leder Line Suhr Johansen i en pressemelding.

– Stort behov for kompetanse

Hun mener det er fint å ha muligheten til på denne måten hjelpe unge og lærvillige fra distriktet til en yrkesvei innenfor IT.

Ifølge Suhr Johansen er behovet for kompetente medarbeidere stort innenfor feltet, og Nettrakett mener det å bli lærebedrift er viktig også for egen rekruttering.

– Innenfor IT går utviklingen bare raskere og raskere. Det er ikke lett for en høyskole eller universitet til enhver tid å ha oppdatert og relevant fagplan og undervisning. At vi som lærebedrift kan hjelpe til med praktisk anvendelse og til enhver tid oppdatert kunnskap, tror vi er en stor fordel for alle parter.

I år har bedriften hatt fire fire elever utplassert, og de har i tillegg akkurat nå to nyutdannende som er midt i et trainee-løp innenfor digital markedsføring.

Ellingsen er faglig leder

Systemutvikler Håkon Ellingsen er valgt som faglig leder i selskapet for denne satsingen.

– Håkon har høy og variert kompetanse innen IT. Hos oss har han et hovedfokus på programmering, universell utforming og ulike former for systemutvikling. Vi er sikre på at han vil gjøre en god jobb som faglig leder og støtte for vår første lærling som starter allerede 1. september, sier Suhr Johansen.

– Vi har også fått god hjelp fra Opplæringskontoret for Nordre Nordland i forbindelse med godkjenning som lærebedrift, legger hun til.