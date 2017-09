– Dette er som en stor rockekonsert!

Bø

– Vi sier hvert år at «NÅ kan jo ikke dette bli større». Men så blir det sannelig større fra år til år, sier Gøril Johnsen.

Hun er én av mange frivillige som sørger for at det populære loppemarkedet sikrer penger i klubbkassa til fotballklubben. I fjor omsatte de for rundt 200 000 kroner i løpet av helga.

Rydder lopper i fem uker

– Vi har fylt en fotballhall til randen, så det sier litt om hvor mye det er. I år har vi i tillegg tatt i bruk et lagerbygg og en garasje, og alt er fylt opp. I tillegg er noen ting, som trampoline og snøfres, satt utenfor garasjen, sier Johnsen.

– Vi vurderte en periode, i det spøkefulle hjørnet, om vi ikke skulle sette opp en idrettshall til, ler Johnsen.

Første gang de arrangerte loppemarkedet, for 12 år siden, begynte de å sette ut lopper i hallen mandag samme uke som markedet. Nå begynner de fem uker før - og da er det bare så vidt tida strekker til for de rundt 20 frivillige.

De legger nemlig sjela si i at ting skal se ordentlig ut. Sølvtøy pusses, kopper vaskes og tilbakemeldingene er at loppemarkedet ser ut som en butikk.

– Derfor får vi også tilbakemeldinger på at folk gjerne vil levere til oss, fordi de vet at ting blir tatt godt vare på, sier Johnsen.

Som på rockekonsert

Når arrangørene ser ut vinduet like før klokken 10 på åpningsdagen, kribler det litt ekstra i magen. For selv om formålet er å tjene penger til klubben, er det også viktig for arrangørene at de «har det så steikanes artig».

– I morgen klokka ti, når vi ser køa som strekker seg ned til hovedveien, får vi sommerfugler i magen av det vi har vært med på. Det er fint å se folk som er kjempespente på hva de skal få se på.

Tidligere år har det vært folk som har campet i bobil og campingvogn utenfor hallen, for å være sikre på å være de første til å komme seg inn på markedet.

– Du vet, dette er akkurat som på de store rockekonsertene! sier Johnsen.

Alle har faste oppgaver

Etter 12 år er det hardbarka loppisarrangører som er klare til dyst. Alle har sine faste oppgaver, og er «avdelingsleder» for hvert sitt bord og krok av markedet.

– Dette kan vi nå. Når vi møtes og skal begynne å plassere ut loppene, vet folk hvor de hører til i hallen.

Og blant loppene er det mange godbiter. En del ting auksjoneres bort, og de pleier å være populære. Det kan være porselen fra Stavangerflint, melkespann eller musikkinstrumenter. I år har de fått inn en nordlandsbunad med sølv og sko, som blir lagt ut for budrunde.

– Det vi får inn er helt fantastisk. Det er så fint å tenke på at de som tømmer hus og sommerhus, ofte tenker først og fremst på oss og at de vil levere hit. Vi er så utrolig takknemlig for alle som leverer til oss, sier Johnsen.

I tillegg er kongefat populært. I dagene før markedet er det mange som har tatt turen innom hallen for å peile ut sine favoritter.

– Her er det noe for enhver smak.