– Stolt av at vi klarer å få dette i havn sammen

I 25 år har Rock Mot Frafløtting vært et årlig kulturelt høydepunkt for ungdommen i Bø. Jubileumsåret 2017 er ikke noe unntak. Fredag kveld var ventetida over, og festivalen ble sparket i gang med rockemønstring for amatørband. Andværingene i Pan stakk av med seieren, og får med det være en av headlinerne under neste års festival.

– Det beste bandet vant. De hadde egenkomponerte låter, var teknisk flinke, hadde bra samspill og flotte stemmer.

Det mener Åsmund Krey. Det er lørdag formiddag, og den 17 år gamle festivalsjefen tar seg en velfortjent pust i bakken. Fredag satte de omsetningsrekord for første festivaldag. Krey håper de klarer det samme lørdag kveld, når flere kjente navn entrer scenen i Bøhallen.

Av og for ungdommen

De har jobbet for dette i mange måneder. Fra en idémyldringsfase i januar, til booking, planlegging, finansiering og markedsføring. Og nå med gjennomføring. Rundt 20 ungdommer er i sving. Det er de som bestemmer. Det er deres arrangement.

Det har vært mye arbeid, men det er absolutt verdt det, mener festivalsjefen.

– Det er veldig artig å være med på. Det at vi kan gi et tilbud til ungdommer i Bø og Vesterålen, er givende. Også lærer vi selvsagt mye av det, sier han.

Har betydd noe

Krey er ikke i tvil om at festivalen har betydd noe for bøsamfunnet de siste 25 årene.

– Jeg tror det har hatt betydning at vi har klart å få store artistnavn til lille Bø, og at vi har klart å gi ungdommer her et tilbud på lik linje med det de har ellers i landet, selv om vi bor her vi bor, sier han.

Om det har hatt noe å si for frafløttinga er han heller litt i tvil om.

– Vi må jo ut for å studere, men jeg håper at festivalen kan bidra til at flere kommer tilbake, sier han.

Flere i festivalstyret har nå flyttet fra Bø. Krey bor selv i Bodø. Derfor er de nå på jakt etter noen som kan ta festivalen videre.

– Flere av oss begynner å bli «gamle», så nå gjelder det å få rekruttert inn nye ungdommer til å overta, for vi håper at festivalen skal leve videre, sier Krey.

– Hva er du mest stolt av med Rock Mot Frafløtting?

– At vi klarer å få dette i havn sammen. Det er en utrolig stor jobb, sier han.

Bra show

Lørdag kveld skal tidligere Idol-deltaker Jesper Jenset på scenen i Bøhallen med fullt band. Det skal også sanger og danser Daniel Owen, den trønderske rap-duoen Skei & PT og fjorårets vinnere av rockemønstringa – Arctic Raven. SOMA har dessverre måtte avlyse på grunn av sykdom.

– Jeg gleder meg til å se Jesper. Han har et forrykende show. Jeg tror det blir en bra kveld, og vi håper selvsagt på fullt hus, sier Krey med en siste oppfordring til vesterålingene:

– KOM!