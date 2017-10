Herlig høstmesse på Haugen

Bø

Hugo Pedersen forteller at årets høstmesse på Haugen har gått veldig bra.

– Det har vært et veldig godt besøk, vi i bygdelaget er godt fornøyde og standfolket er fornøyde. Også er det sånn at vi riktig storkoser oss når vi arrangerer et marked som dette, sier Pedersen.

Trivsel på Haugen

Haugen bygdelag tar godt vare på selgerne som kommer til Haugen bygdehus. De som kommer til messa for å stå på stand får en helt spesiell service, og blir traktert med middag flere ganger i løpet av helga.

– Vi lagde middag for de som kommer hit, lørdag kveld fikk de surret svinesteik og gode greier, vi var om lag 30 som kosa oss med middagen etter at markedet var stengt. Vi synes det er viktig å ta godt i mot standfolket, når de ankommer her så får de servert kjøttsuppe gratis, sier Pedersen.

Han mener spesialservicen gir messa et godt omdømme, og mange av de som står på stand er gjengangere.

– De kommer igjen år etter år, fordi de sier at de trives så godt på Haugen. Nå har vi 13 stykker som står på stand, og det er folk fra både Vesterålen, Harstad og Lødingen vestbygd.

Nøyaktig hvor mange besøkende høstmessa har hatt totalt, har man ikke oversikt over ennå.

– Men det har vært fullt i går og det er fullt hus i dag også. Jeg må få skryte litt av medlemsmassen vår, uten en så aktiv og fin medlemsmasse i bygdelaget kunne vi ikke gjennomført ei messe som dette. De gjør en fantastisk jobb, leverer kaker og stiller opp i komiteer og gjør en flott innsats, sier bygdelagslederen.

I messa er det noe for en hver smak å handle, alt fra håndarbeider til treprodukter, hjemmelaget godteri og mye mer.

Samlingspunkt i bygda

Haugen bygdelag arrangerer også årlig et stort sommermarked, som foregår utendørs med utstillerne i store telt.

– Til neste år blir det 14. året vi skal kjøre det markedet. Vi arrangerer sommermarkedet 16. og 17. juni, og til neste år skal vi prøve noe nytt, med å la søndagen bli Barnas dag. Da skal vi ha aktiviteter for unger, og de skal få lov til å ha sine egne boder, der de enten kan selge gamle leker, eller ting se selv har laget. Jeg tror det blir litt artig for ungene å få delta på messa på det viset, sier Pedersen.

Inntektene fra høstmessa bruken bygdelaget på huset, tidligere Haugen skole som bygdelaget har overtatt. Den nedlagte skolen er blitt et samlingspunkt i bygda, og det er blitt godt vedlikeholdt etter overtakelsen.

– Vi har kostet mye på huset siden vi overtok det, vi har skiftet ut både bordkledning, tak og vinduer og inventar. Innvendig har vi et godt brukbart kjøkken og dekktøy til å bespise 110 personer. Huset er et samlingspunkt i bygda, det er blitt en veldig aktiv plass, sier han.

De to årlige messene gir god økonomi i bygdelaget. På høstmessa er det både kafe og loddsalg til de besøkende som gir penger i kassa.

– Vi er godt fornøyde med besøket til messa, og folket som kommer er fornøyde de også, det har vært riktig bra, sier Pedersen.