– En utrolig og artig opplevelse

Bø

Bøfjerdingen Joakim Andrè Karlsen er mannskap om bord i Olagutt, som eies av Olagutt AS på Sortland og har kvote på sei, torsk, hyske, nvg-sild og makrell.

­Akkurat nå befinner kystbåten seg på sildefiske i Kvænangen i Troms, og mannskapet om bord fikk en naturopplevelse helt utenom det vanlige.

– De pusta oss i nakken

­– Det var en veldig artig opplevelse, vi har aldri opplevd før at det har vært så sinnsykt mye spekkhoggere. Jeg tror det var mellom 40 og 50 stykker og de var helt oppe med nota og jaget sild. De jaga en del sild opp imot båten som de sto og spiste på, forteller Joakim Andrè Karlsen.

Silda oppe i selve nota fikk yrkesfiskerne ha for seg selv, men de kom særdeles nærme de imponerende havpattedyrene, som er flokkjegere av rang.

– Det var så mange at de pusta oss i nakken når de kom opp, det var artig, sier Karlsen, som klarte å filme hendelsen med mobilen.

Fikk 150 tonn sild

– Vi befinner oss nå ytterst i Kvænangen, vi har vært inne på Værøya og levert den silda vi fikk. Det var 150 tonn vi fikk i det kastet, sier skipper om bord på Olagutt, Kenneth Stangen om notfangsten de gjorde under spekkhoggerbesøket.

Joakim Andrè Karlsen forteller om et godt, men også veldig variabelt sildefiske så langt.

– Plutselig er det masse sild, og like brått er den ikke der. Det er for så vidt mye fisk her, men den farer innenfor fjordlinja, sier Karlsen, som har vært lærling i to år om bord på Olagutt.

– Nå har jeg jobbet her i et halvt år, det er kjempeflott, veldig trivelige folk og et kjempefint miljø om bord. Det er en fin arbeidsplass, sier Karlsen.

Etter at båten leverte fangsten til mottaket på Værøy, var det full fart ut igjen.

– Nå vi vi ute på feltet igjen og leter etter silda, i lage med mange andre båter. Vi har nesten nettopp begynt fisket, så vi har litt igjen av kvota. Det er mange båter her, og de opplever sikker det samme som vi gjør, sier Karlsen.

En svær flokk

Han medgir at det var spesielt å få se spekkhoggere i hopetall rundt Olagutt.

­ Har du opplevd at de har vært så tett innpå tidligere?

- Vi har opplevd at en eller to stykker har komet nært, men ikke så mange som 40-50 stykker. Det var en svær flokk av dem. Og det var en kjempefin opplevelse på jobb, det er ikke alle somk får opplevd sånt som dette, sier han.

Når båten er ferdig med sin kvote på NVG-sild, er det trolig nærmere juleferien.

– Med så mange predatorer i sjøen som går etter silda, påvirker det fisket?

– Det hender at kvalen jager silde, at det blir litt vanskelig, men vi har ikke vært så plaga vi har vært heldige til nå. Man kan være uheldig å få spekkhogger inn i nota, det har ikke vi opplevd, men det er det andre som har gjort, sier han.

Spennende fiske

Når det fiskes med not leter båten ved hjelp av ekkolodd etter en stim med sild, før nota kastes. Det er skattejakt, og man vet aldri om der er sølv i hopetall med sporer på, eller bom før nota er tatt opp.

– Det kan være bomkast eller dobbelt så mye som vi trodde, det vet vi aldri. Det er det som er så spennende med sildefisket, sier han, og forteller at den silda det fiskes på nå er småsild på 220 gram.

– For å være helt ærlig synes jeg får litt for dårlig pris for den silda, det hadde vært fint om fiskebrukene hadde satt opp prisen litt, sier Karlsen, som ellers stortrives som yrkesfisker trass i at sildefisket er intenst.

– Det er ikke noe stopp, annet enn når vi bunkrer diesel og provianterer, vi er inne og leverer også er det ut igjen. Vi leter i mange dager og timer, og plutselig så er ho der, sier Karlsen når han beskriver hverdagen om bord.

– Det er spennende, en kjempefin jobb, sier han.