Da julestemningen kom til Bø

For niende gang reiser Ole Edvard Antonsen land og strand rundt med førjulskonserten «Desemberstemninger». Også i år har han med seg Didrik Solli-Tangen og Stine Hole Ulla, og for femte år på rad starter han konsertturneen her i Bø. Som en ekstrabonus får publikum i Bø (og Kabelvåg, på søndag) stifte bekjentskap med Studiokoret til Det norske jentekor.