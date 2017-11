Bø

VOL skrev tidligere i dag blant annet om at et vogntog sperret fylkesvei 820 ved Ryggedalen i Bø, og at veien var stengt på sortlandssida av tunnelen.

Like før klokken 21 ble ett felt åpnet, og det opplyses om at bilberging pågår.

Det skal være snakk om et vogntog som har stått på tvers av veien, og dermed sperret begge kjøreretninger.

