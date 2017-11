Nå får Bø også hurtiglader

Bø

Det er Enova som deler ut penger i en støtteordning for slike hurtigladere. De har en pott på 2,4 millioner som er øremerka til vesterålskommunene og Lødingen, for å etablere hurtigladere. De støtter i alt maksimalt to hurtigladere i hver kommune, med 200.000 hver.

Tidligere i november ble det klart at Esso Havna i Sortland får to hurtigladere gjennom ordningen, og tilskudd på da til sammen 400.000. Nå er det klart at også Bø får hurtiglader - det skal etableres en slik lader utenfor Spar i Vinjegården.

– Vi tror det blir mer og mer elblil og hybrid også i Vesterålen. Jeg har hatt mange henvendelser fra kunder om det, derfor tenkte jeg at vi kunne benytte sjansen og søke, sier daglig leder Jan Andersen ved Spar i Bø. Han er også styreleder for Bø Invest, som eier Vinjegården senter.

De håper at laderen også vil bringe flere kunder tl butikken.

– Det tar jo 20-30 minutter å få lada. Så da håper vi også på å trekke noen flere kunder hit, sier Andersen.

Ladestasjonene blir likevel neppe lukrative for senteret. Det koster ca. én million kroner å få etablert stasjonen - Vesterålskraft må sette opp ny trafo-stasjon, så bare det å få etablert strømmen koster 300.000 kroner.

– Dette er noe vi gjør for egen regningog risiko. Vi ønsker å være framtidsretta, sier Andersen.

Målet er at ladestasjonen skal være klar i januar-februar neste år. Det er Spar sammen med Charge & Drive som skal stå for etablering og drift av stasjonen.