– Det er en uvirkelig opplevelse

Bø

Det var en krystallklar ordfører som benyttet anledningen i kommunestyresalen til å uttrykke sin skuffelse for at midlene til renovering nå er fjernet. Dette gjorde han under sak ordførerens hjørne.

Fylkestinget i Nordland: Vil kutte i midler til oppgradering av tunnel i Bø Plan- og økonomikomiteen i fylkestinget har innstilt på å flytte 62 millioner kroner fra oppgradering av Ryggedalstunnelen i fylkesbudsjettet. I stedet vil de bruke pengene på sykkelvei.

Han oppfordret forsamlingen til å uttrykke skuffelsen innad i de ulike partiene, og om mulig utøve press oppover i systemet.

– Det er rett og slett en katastrofe at det ikke blir avsatt midler nå, uttalte han.

Sp-Jenssen om tunnelkutt: – Det gjør vondt uansett hvor man kutter Varaordfører Kurt Jenssen i Hadsel er gruppeleder for Sp i fylkestinget. Han forsvarer overføring av midler fra tunneloppgradering til sykkelvei.

Han fikk støtte fra Tom Tobiassen (Ap/H), som uttrykte skuffelse over eget parti på fylke.

– Vi må nå jobbe sammen med at bevilgningen for 2019 kommer på plass. Hvert enkelt parti må her gjøre en viktig jobb. At posisjonspartiene sier det ikke fins midler stemmer ikke, dette handler om prioriteringer. Midlene var på plass helt fram til politisk behandling, der man heller omprioriterte midlene til gang- og sykkelstier i Lofoten, minnet Pedersen på.