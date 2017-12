Innførte cannabisfrø fra Sveits og Nederland

Bø

Mannen hadde googlet seg frem til hvordan han kunne få tak i cannabisfrø, og bestilte dette over internett. Etter hvert kom det noen frø i posten. Han så på Youtube-videoer for å finne ut hvordan han skulle gå frem, kommer det frem i dommen.

Han kjøpte blomsterjord, lampe og dyrketelt på nett. I retten forklarte han at han mente det ble en dårlig avling, og sier selv at de nok burde ha hatt mer lys og varme.

Mener det burde vært lovlig

Mannen har vært misbruker av rusmidler i mange år, og tanken hans var at det var bedre å dyrke dette frem selv, enn å måtte kjøpe i kriminelle miljøer. Han erkjenner ikke straffskyld, da han mener at cannabis hjelper han så mye i hverdagen at det ikke burde være straffbart.

I forbindelse med forsøket på å dyrke cannabis, har mannen bestilt cannabisfrø. Fire forsendelser har blitt stoppet i tollen, og det er disse fire tilfellene mannen nå er dømt for. Det gjelder fem cannabisfrø fra Sveits i oktober 2015, fem cannabisfrø fra Nederland i oktober 2015, fem cannabisfrø fra Nederland i desember 2015 og ti cannabisfrø fra Sveits i desember 2015.

Har ikke analysert frøene

I tollrapportene står det imidlertid at det «formodentlig» er cannabisfrø. Forsvarer trakk frem det at det ikke er bevist utover enhver rimelig tvil at postforsendelsene faktisk inneholdt cannabisfrø som en svakhet. Forsendelsene er ikke analysert.

Retten mener imidlertid at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at mannen ved fire anledninger har bestilt cannabisfrø fra Sveits og Nederland. Forklaringene fra tollinspektørene som vitnet i retten sier at cannabisfrø er lett gjenkjennelige, og at det ikke er til å forveksle med andre typer frø.

Mannen dømmes derfor til 40 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år. Han må også betale saksomkostninger på 2 000 kroner.