– Gleder oss til gjensyn med Vamp

Bø

– Vi gleder oss skikkelig til å synge med Vamp igjen, sier dirigent i Bø gospelkor, Julie Willumsen.

Bø gospelkor har om lag 30 medlemmer, og når de entrer scenen i Bøhallen 17. mars er det ikke første gangen de synger sammen med Vamp.

– Som å møte gamle kjente

– Vi har gjort i hvert fall tre konserter sammen med de tidligere, så det blir hyggelig. Nå føles det som å møte gamle kjente igjen, sier Willumsen.

Det er Bø gospelkor som arrangerer konserten i Bøhallen og koret skal være med på seks av låtene.

– De låtene vi skal gjøre har vi rutine på, og vi gleder oss til denne konserten, det blir veldig hyggelig, sier hun.

Konsertene med gospelkoret med gjester bruker å trekke ful sal. Sist gospelkoret fra Bø sang sammen med Vamp var i Møysalen i Kulturfabrikken i mars i 2016. En dag Julie Willumsen husker særdeles godt.

– Jeg husker det fordi det var den dagen jeg fant ut at jeg var gravid, så det var litt skrekkblandet fryd. Nå blir det artig å møte bandet igjen med en baby på armen, ler hun.

Jesus Christ Superstar

Før konserten med Vamp går av stabelen er det midlertid musikal, nærmere bestemt Jesus Christ Superstar, som blir et show i Bøhallen 3. mars.

– Koret har i mange år ønsket å gjøre en musikal eller liknende da tok vi imot med åpne armer da det kom en sånn forespørsel, selv om mars måned blir hektisk så det holder, sier leder for Bø gospelkor, Anne-Britt Vidflad, og tilføyer:

– Vi ble litt «hypre» etter å ha vært så lenge uten dirigent. Vi tok i på alt. Men vi skal ta det på strak arm, det går bra, sier hun.

Arne Kristian Torbergsen fra Sandtorg er opphavsmannen til konsertiden, etter å ha sett musikalen i Berlin, med hele super-ensemblet flydd inn fra London og West End.

– Jeg og kona mi, som er fra Sortland så Jesus Christ Superstar i 2015, det var teaterversjonen. Da jeg gikk ut derfra tenkte jeg at dette er noe må være mulig å gjøre lokalt, sier han.

Musikalen ble laget i 1970 og Torbergsen så den første gang på gymnas, da han gikk på musikklinja.

– Dette er musikken jeg er vokst opp med. Jeg har selv spilt i rockeband i mange herrens år, men så blir man eldre og roer seg ned, så nå er jeg organist, humrer han.

– Det blir en rocka oppstandelse

– Å sette opp teaterversjonen med spill og kulisser, det går an men det ville kostet skjorta. Så det vi gjør blir en ren konsertversjon, der vi slipper alle mulige kostymer og forandringer av bakteppe, sier han.

– Jeg har selv skrevet oppstandelsen, og den blir knalltøff, da kommer folk til å bevege seg i stolene, for å si det sånn. Det blir ikke bare en oppstandelse, det blir en rocka oppstandelse, ler han.

Og har du ikke møtt Jesus før, er det altså mulig å se han på scenen i Bø, der Judas også opptrer.

– Det er første gang Jesus og Judas kommer til Bø samtidig, humrer organisten, som til daglig jobber i kirka som organist.

– I kirka er det mye høykirkelig musikk, til høytider og til påske. Men denne musikalen er påskefortellinga i sin helhet, for oppstandelsen har jeg også med. Andrew Lloyd Webber og gjengen de tok kveld langfredag, der avsluttet de, sier han.

– Det blir utrolig artig å gjøre dette lokalt sammen med Bø gospelkor, sier Arne Kristian Torbergsen gleder seg til konserten, som aldri før har vært fremført kommersielt i Nord-Norge.

Miks mellom proffer og amatører

– Dette er musikk folk i 60-årene kjenner veldig godt, og vi bruker de originale toneartene, vi har ikke tukla med disse. Det blir lokale vokalister i konserten, bortsett fra rollene Jesus og Judas, fordi disse rollene er svært krevende, sier han.

Torbergsen sier man kan kanskje finne folk i Bø, på Sortland eller i Lofoten som er så gode, men disse to rollefigurene må holde et høyt nivå.

– Og det er helt uten forkleinelse for andre vokalister. Jeg synes noe av magien oppstår i den miksen mellom proff og amatør, den synes jeg er herlig, sier han.

Torbergsen bringer med seg eget band til musikalen, og om fire timer braker den første bandøvingen løs i Harstad, i Sandtorg kirke i Søvika.

– Det er kirka jeg er konfirmert i og her jeg jobber. Vi skal i turneen innom tre konsertplasser og vi avslutter her, sier han om turneen der Bø er først ut 3. mars, deretter Lofotkatedralen 9. mars og Sandtorg kirke 17. mars.

– Da jeg lanserte denne idéen gikk menighetsrådet «all inn», det er sjeldent et menighetsråd reiser seg og klapper, men det gjorde de da. At det skjer noe spennende i kirka er positivt for alle parter, at vi viser at her er rom for både humor og alvor og at det ikke er så skummelt å komme i kirka. Jeg tror dette blir helt topp, sier han.

Gospel-hyllest av Elvis

Bø gospelkors tredje konsert er 20. mars, med Paal Flata, Stephen Ackles og Vidar Busk.

Flaata, Ackles og Busk gjør Elvis-konsert med Bø Gospelkor Paal Flaata, Stephen Ackles og Vidar Busk skal på turné med sin Elvis-hyllest. I mars gjester de Sortland kirke med Bø Gospelkor på laget.

– De tre har et stort prosjekt gående med et stort band som spiller Elvis tribute i forskjellige versjoner, og i år er det gospel-låtene til Elvis. De hadde premiere forrige uke, og det går for fulle hus, sier Julie Willumsen.

De tre artistene engasjerer kor på hvert sted de er, og i Vesterålen er det Bø gospelkor.

– Vi har jobbet med disse før, så det var naturlig at de valgte oss. Med alt dette på programmet øver vi på tre repertoar hver uke, vi blir litt «hautuillat», men jeg trir dette blir veldig bra, det er bare godlåter og masse trøkk. sier hun.

Ambisiøst kor

– Det er ganske intenst nå. Bø gospelkor er på en veldig positiv måte et ambisiøst kor, som liker at det skjer ting. Før jul var vi med Ola Bremnes på turne, og nå har vi disse tre prosjektene. Det er litt tilfeldig at de kom i samme måned. Men da vi fikk forespørslene hadde vi lyst til å være med på alt dette, og det er overkommelig uten at det går på bekostning av kvaliteten, sier hun.

Det er svært forskjellig type musikk, fra klassiske musikalkomposisjoner til visesang og hardcore gospel.

– Det er mange måter å bruke stemmen på i løpet av en øvelse. Så det kjenner de nok på, disse kormedlemmene, sier Willumsen.

– Det må jo være artig å være dirigent for et slikt kor?

– Ja, det gir meg mye og jeg er så heldig at det er en del av min daglige jobb å være dirigent for koret, man får et familiært forhold. Det er givende, og ikke minst artig og lærerikt for meg, sier Julie Willumsen.