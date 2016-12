– Vi flytter ikke ungdomstrinnet

Mandag kveld ble det holdt møte i foreldregruppa på Sandnes skole. Mellom 50 og 60 foreldre møtte opp.

Bakgrunnen for møtet var forrige ukes vedtak i kommunestyret i Hadsel om å legge ned ungdomstrinnet ved Sandnes skole, og flytte elevene til Stokmarknes.

– Vil bare spare penger

Stemte for flytting Flertallet i kommunestyret i Hadsel stemte torsdag for å flytte 8. og 9. trinn fra Sandnes til Stokmarknes.

– Møtet gikk veldig bra. På møtet ble det besluttet at elever i 8. og 9. klasse ikke flyttes til Stokmarknes skole. Sammen med opposisjonen skal vi jobbe med en lovlighetskontroll som skal sendes til Fylkesmannen, sier Evensen.

De mener kommunestyrets vedtak i saken er lovstridig.

– Hvis vi ikke får støtte fra Fylkesmannen vil vi anke til Sivilombudsmannen. Vi mener at vedtaket gjort av kommunestyret og administrasjonen ikke er riktig. Når det påstås at det pedagogiske tilbudet ikke er høyt nok, så opplever vi at det er fabrikert for spare penger. Så mener vi at nedleggingen av ungdomsskolen er preget av en hasteprosess, hvor de har hoppet over en lovlig saksgang, sier Evenesen.

En lovlighetskontroll kan kreves av tre eller flere kommunestyrerepresentanter. Kommunestyret må først selv ta stilling til om vedtaket er lovlig eller ei. Opprettholder de sitt vedtak, vil det gå videre til Fylkesmannen for behandling.

Camilla Skog Rodal (Frp) bekrefter overfor VOL at Frp, Rødt og Venstre nå jobber med å skrive klagen. Hun understreker at de protesterer mot prosessene rundt skolevedtaket.

- Ville ryddet dem ut av kontorene Posisjonspartiene i Hadsel hadde måttet rydde seg selv ut av kontorene i kommunen om Rødt hadde vært i vippeposisjon.

Lovlighetskontroll

Foreldrene får støtte fra Landsforeningen for nærmiljøskoler som har jobbet tett med andre skoler i lignende situasjoner.

– Hvilke lover og regner mener dere at kommunen har brutt?

– Det vil vi komme tilbake til i lovlighetskontrollen vi skal sende til Fylkesmannen.