Alle kan lage julebrygg

I et hus på Melbu diskuteres det øl, pils og brygging. Jula nærmer seg, og hva som skal drikkes til maten og ellers er det store samtaleemnet.

Mentor Per Øyvind Tjeldnes ble norgesmester for sin IPA (India Pale Ale) i 2014 og har stålkontroll på det meste. Han har nå fått med seg flere på laget. Sverre Hansson, Jimmy Olsen og Per-Ove Norlunn er også blitt ivrige ølbryggere.

Voksende miljø

Tjeldnes startet tilbake i «steinalderen» i 2010. Siden har hjemmebrygging av øl blitt en hobby for massene.

– Bare på Hadseløya er det nok over 20 stykker som driver på med «Old grain-brygging». Ush-bryggeriet på Stokmarknes er jo godt kjent. Hadde vi laget en facebookgruppe med ølbryggere i Vesterålen hadde i alle fall gruppen fått over 50 medlemmer på sekunder. Vi vet om flere både på Sortland og Andøya. Miljøet har etter hvert vokst og vi utveksler erfaringer. Da blir det flere å skylde på, flirer gutta som sitter med hver sitt glass med noe godt i.

Råvarene og kunnskapen må være på plass for å lage godt øl. Målet er å bli bedre for hver gang, og å lage noe som ligner på kjente ølsorter.

– Vi vil gjøre ting skikkelig. Dette er håndverk. Det er viktig å ikke klone, men heller prøve ting selv. Da må man tørre å gjøre litt feil. Vi utveksler oppskrifter og samarbeider på flere brygg, forklarer Hansson.

Ingen trussel mot vinmonopolene

Heimebryggere er ingen trussel mot vinmonopolene. De tror selv at de er blant de større kundegruppene, spesielt når det kommer til øl.

– Det er nødvendigvis bare en liten forskjell på det vi lager og det du får kjøpt på Vinmonopolet. Det er større forskjell mellom det vi lager og det du får kjøpt på butikken. Det norske lovverk sier at det bare kan være 4,7 % alkohol, vi lager det nok litt sterkere. Hos oss, og på polet, smaker du øl sånn som det er ment for å smake. Det i butikken er vannet ned. Vi vil gjerne skryte av utvalget som er på polet på Stokmarknes. Mangfoldet er stort og det har blitt bedre med årene. De har fått god kompetanse på øl der.

Nye tradisjoner

Julebrygget ble brygget allerede i september. Jo mørkere, mer maltrikt og sterkere man skal ha ølet, jo lengre tid krever prosessen. For få år siden var det bare bokkølet som ble regnet som juleøl. Det har endret seg kraftig.

– Nå er det mer hva man selv liker til både mat og fest i julen. Et lyst øl med litt kryddersmak passer fint til maten og så kan man ha litt mørkere øl jo mer det går mot kveld. Det er fullt mulig i teorien å lage det beste juleølet hjemme. Det er godt nok utstyr i de lavere prisklassene. Man må ha gode og ferske råvarer. 50 liter er fint å starte med. Dette er for all del ikke en dyr hobby, men pass på og ikke start med å lage pils. Det er noe av det vanskeligste og man får fort en usmak. IPA er mye enklere å få til, sier norgesmesteren beskjedent.

Kullsyre og bitterhet

Ribbe og pinnekjøtt består av mye fett og salt. Til sånn mat anbefaler Tjeldnes et lyst øl med mye kullsyre og litt bitterhet.

– Kanskje en weissbier eller en belgisk saison. Et mørkt øl er for kraftig og mettende. Vi har funnet ut at IPA passer bra til de fetere matrettene. Pils er også utmerket. Både tsjekkisk og tysk pils som er litt tørr og bitter får man kjøpt på polet. Da vil ikke smakene forsvinne, så pilsen skal ikke undervurderes.

Både til kalkun og lutefisken passer også øl. Til lyse kjøttretter og fisk mener Tjeldnes at det er viktig med friskhet, eller gjerne en som er krydret og med kullsyre.

Julebrygg

Midt i all snakket om pils og øl setter Jimmy Olsen en flaske med Cliff’s julebrygg på bordet.

– Denne ble laget til jula i fjor. Her finner du smak av sjokolade, kaffe og karamell. Litt tørka frukt og et lite nøttepreg er det også. Det er en porter, og ikke noe å drikke seg full på, forklarer Olsen som brygger flere hundre liter i året.

Det er ingen forskjell på å lage julebrygg og vanlig øl.

– Prosessen er det samme, det er mengden det kommer an på og det at den må forsterkes om man skal ha det mørkere. Dette er god gammeldags juleøl med mye maltsmak. Gjæringsprosessen og kontrolleringen har mye å si for resultatet. Det er også viktig å loggføre underveis, sier Olsen.

- Smaker bedre enn champagne

Etter at tøffe julemiddager og flere liter alkohol er konsumert, kommer nyttårsaften.

– Man kan kose seg med ei fortis på vei inn i det nye året. Også en belgisk trappist er ikke dumt. Skal man erstatte champagneflaska med øl, kan jeg opplyse om at champagneflaska er en ølflaske og ikke en vinflaske. Kjøp en saison duppont med champagnekork. Det smaker bedre enn billig champagne, mener Tjeldnes og resten av ølgutta.