Hadsel Venstre og Frp gir sprikende kvoteråd til Sandberg

I forrige uke la tidligere lagmann Arild O. Eidesen fram en større omstilling, som, hvis den blir vedtatt, vil endre mye ved norsk fiskeripolitikk. Saken er sendt på høring, og i regjeringens lokallagsparti arbeides det med saken. Hvilke råd skal de gi fiskeriministeren?

Inngang

Ett av stridsspørsmålene blir om det skal bli tillatt med evigvarende kvoter.

– Jeg er litt usikker på hvordan dette kommer til å slå ut. For mange rederi vil det være positivt, men det vil gjøre det vanskeligere for nye aktører å komme inn i næringen, sier Camilla Skog Rodal, gruppeleder for Frp i kommunestyret. Hun sier at partiet ikke har tatt stilling til utvalget.

Et annet stridstema er om det skal åpnes for kvotehandel for båter under 11 meter.

– Utvalget har gjort en grundig gjennomgang, og det er en grunn til at de har foreslått det, sier Skog Rodal.

Hun er positiv til at det skal bli lov å leie fiskekvoter.

– Det er positivt, vi vil ta det med som et råd. Dette kan veie opp litt i forhold til evigvarende kvoter. Nye aktører kan få innpass i næringa ved å leie kvoter, sier Skog Rodal.

Arbeider

Arne Ivar Mikalsen, Venstre, er medlem av et nasjonalt utvalg i partiet som jobber med fiskeripolitikk.

Han er ikke konkret når det gjelder tidsubegrensede kvoter.

– Vi kommer til å bruke tiden til å jobbe oss gjennom dokumentet, som er blytung norsk sosialrealisme, sier Mikalsen.

Han har som mantra at fisken tilhører folket og kysten. Mikalsen ønsker ikke for stor eierkonsentrasjon av kvoter.

Camilla Skog Rodal på sin side peker på at eierkonsentrasjon allerede begrenser lokale aktører.

– I Vesterålen har vi Holmøy Maritime, som er et selskap vi i Vesterålen er altfor lite oppmerksom på. De har bygd attraktive arbeidsplasser både på sjø og land siden 70-tallet og er en betydelig aktør i Nord-Norge. Jeg mener at selskaper som viser samfunnsansvar, slik som Holmøy, må kunne få mulighet til å vokse.

– Sammenheng

Mikalsen peker på at Eidesen-utvalget har laget et omfattende dokument, som det ikke er lett å gi et spissformulert svar på. Han har merket seg at både Norges Fiskarlag og Kystfiskarlaget så langt har uttalt seg positivt.

Han ser mye positivt hos Eidesen. Det skal lages tette skott mellom fartøygruppene, en variert flåte skal sikres. Når det gjelder kvotehandel for båter under 11 meter, vender Mikalsen tommel ned. Han avviser ikke tanken om en ressursrente. Det gjør heller ikke Skog Rodal.

Noen av forslagene:

Sturkturkvoteordningen bør avvikles og erstattes av en ny sammenslåingsordning uten tidsbegrensing. Dagens strukturkvoter med tidsbegrensning omgjøres slik at at fartøyeier beholder en del av strukturgevinsten som økt grunnkvote, mens den andre delen avgis. Et flertall foreslår at strukturgevinsten fordeles til strukturgruppene, et mindretall at deler av strukturgevinsten brukes til opprettelsen av en statlig kvotebeholdning.

Fartøygruppene i kystflåten deles inn i grupper etter faktisk lengde, og det settes skott på 11 og 15 meter, uten adgang til å flytte kvoter mellom gruppene.

Dagens ordninger for å gi rom for nødvendig fleksibilitet innen kvoteåret bør erstattes med en markedsplass hvor aktørene gis anledning til å leie ut inntil 20 prosent av sine kvoter, målt i verdi.

Det bør være mulighet for strukturtilpasning (kvotehandel) også for fartøy under 11 meter.

Utvalget vil beholde åpen gruppe.

Dersom kvotesystemet effektiviseres slik utvalget foreslår, bør det innføres en ressursrente i fiskeriene. Deler av ressursrenten bør kreves inn til fellesskapet.

Konsesjoner og årlige deltakeradganger erstattes av fisketillatelser. Kvotefaktorene i en fisketillatelse samles ikke lenger i pakker, men hver fisketillatelse har en faktor for hver bestand den har tillatelse til å fiske etter. Hver fisketillatelsene utgjør en fast andel av et gitt fiskeslag.