Må fortsatt koke vannet

20. desember ble det funnet et for høyt nivå av bakterier i drikkevannet fra Tømmervik vannverk. Derfor ble abbonenter tilhørende Tømmervik vannverk anbefalt å koke vann som skal brukes til drikking og matlaging.

Vannprøvene tatt 22. desember viste ikke funn av bakterier, men kommunen friskmeldte ikke vannet av den grunn.

- Hadsel kommune har sine retningslinjer at anbefalingen om koking av vann ikke kan oppheves før andre påfølgende prøver viser at vannprøvene er fri for bakterier, skriver kommunen.

Kokeanbefalingen gjelder fortsatt. Det er først i morgen, onsdag, at labratoriet i Harstad får analysert prøver som kan stadfeste om det fortsatt er for høyt bakterieinnhold i vannet.