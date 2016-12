Rent vann i Hadsel

Analyser av vannprøver i dag 28/12-2016 viser ifølge Hadsel kommune normal vannkvalitet for kommunens vannforsyning, inkludert Tømmervik vannverk.

- Det har nå blitt analysert to påfølgende prøver, som viser at vannprøvene for abonnenenter normalt tilkoblet Tømmervik vannverk er utenr bakterier, og kokeanbefalingen som har vært gjeldene til i dag oppheves derfor, opplyses det til VOL.

- Vannbehandlingsanlegget i Tømmervik er midlertidig utkoplet og vann til abonnenter som til vanlig er tilkoblet Tømmervik vannverk leveres fortsatt fra Stokmarknes vannverk. Behandlingsanlegget i Tømmervik vil være nedstengt inntil vi har funnet årsaken til bakteriegjennomslippet, fremholdes det fra kommunen.