Tror på et veldig godt 2017

VA bad Rasmussen oppsummere året som er gått for Norway Seafoods i Hadsel. Fabrikksjefen går ikke inn i diskusjoner om leveringsplikt, bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt, men hopper rett på det som selvsagt er enda viktigere: Hvordan få forbrukerne til å kjøpe mer hvitfisk – og samtidig få til en enda mer effektiv produksjon av den fisken man får i hus.

- Vi har hatt et veldig godt år i 2016, og må på mange måter si oss veldig fornøyde, sier Rasmussen.

I år har han og hans ansatte kjørt nærmere 10.000 tonn fisk gjennom fabrikken. Det er en økning på vel 1000 tonn sammenliknet med 2015.

- Det har vært bedre marginer for oss i år, og effektiviteten har vært større. Det drives god innovasjon ved Norway Seafoods, det er kommet på plass nye konsepter som treffer forbrukerne bedre, ved at vi altså kan levere nye produkter til kundene. Man finner varene våre i disken, produktene er bedre tilpasset forbrukerne og kvaliteten er blitt enda høyere, forklarer Rasmussen.

Fabrikksjefen passer også på å rose trålerne som leverer til Melbu. Fisken som leveres er av gjennomgående høy kvalitet, sier Rasmussen.

- Hvordan har dette påvirket antallet permitteringer i år?

- Helt på tampen av året hvor vi er nå, har vi alltid utfordringer, men det har vært mindre permitteringer både i 2016 og 2015 enn tidligere år, og det er mye takket være utvikling innen drift og produktsortiment, sier fabrikksjefen.

Norway Seafoods på Melbuklarer nå å gjøre seg nytte av både fersk fisk og frossen fisk som råstoff. Inntil i fjor høst hadde fabrikken lite mulighet til å gjøre seg nytte av frossent råstoff, som trålerne først og fremst leverer.

I sommer ble det kjent at sjømatgiganten Lerøy hadde kjøpt Norway Seafoods fra Røkke-konsernet. Det har blant annet medført et stort sig av interesserte fagfolk fra konsernet på besøk på Melbu.

- Merker du noe til endringer?

- Jeg opplever en særdeles kompetent organisasjon som jobber blant annet for å få større stabilitet i produksjonen ved hjelp av frossent råstoff. Jeg merker at Lerøy består av masse folk, og masse kompetanse. Det er mange som har lyst til å styrke hvitfisksektoren. Jeg er imponert over det de tilføyer Norway Seafoods, og jeg tror helt sikkert man ser ser gode effekter av arbeidet som gjøres i året som kommer.

- Du høres uvanlig optimistisk ut?

- Jeg er født optimistisk, og er alltid optimist, sier Martin Rasmussen.

- Det er nyheter på gang i tillegg?

- Ja, vi har akkurat fått installert vannskjærer, og har en topp moderne filetlinje, som kommer til å redusere produksjonskostnadene, optimalisere verdiene og øke kvaliteten på våre produkter enda mer. Dette er den viktigste investeringen som er gjort på mange år. Det nye utstyret er klart til drift tidlig på nyåret.

- 2017 blir et godt år for Norway Seafoods, tror Martin Rasmussen.