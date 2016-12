5.klassingene sliter

Tallene fra de nasjonale prøvene for 5. og 8. klassetrinn er nylig offentliggjort. Tallene for Hadsel viser at femteklassingene i gjennomsnitt skårer noe svakere enn landsgjennomsnittet. Fagene lesing, regning og engelsk er målt. Regning er det svakeste faget for hadselelevene samlet. I høstens undersøkelse fikk elevene et resultat på 47, nordlandselevene hadde i gjennomsnitt 48, mens landsgjennomsnittet er 50.

Det er store forskjeller internt mellom skolene. Stokmarknes skole har gjort det relativt godt, og skårer på gjennomsnitt i to fag (lesing og regning) og godt over gjennomsnitt i engelsk. Femteklassingene på Melbu har jevne resultater, men klart under landsgjennomsnittet. Sandnes skole, Innlandet skole og Strønstad skole hadde for få elever som deltok til at tallene kan publiseres.

Skjevhet

Ingjerd Iversen og Torbjørn Lappegaard i oppvekstetaten er litt spørrende i forhold til tallene som nylig er publisert. Femteklassingene i Hadsel har over tid oppnådd svakere resultater enn landsgjennomsnittet. På den annen side ser det ut som om alt retter seg når elevene kommer i ungdomsskolen. Oppvekstsjefen understreker at det overhodet ikke er mistanke om at lærerne i barneskolen er svakere enn elevene i ungdomsskolen.

Ett av svarene på manglende måloppnåelse kan ligge i forberedelsene. Utdanningsdirektoratet har en veileder som forklarer hvordan skolene skal forberede seg på nasjonale prøver. Lappegaard og Iversen understreker at det er viktig å følge veilederen.

Målinger

– Elevene som gikk ut av tiende klasse i år, oppnådde i gjennomsnitt 40 utdanningspoeng. Det er et resultat som mange kommuner misunner oss, påpeker Ingjerd Iversen. De nasjonale prøvene er bare ett av måleinstrumentene som finnes i skoleverket. Prøvene brukes blant annet for å målrette den enkelte elevs videre utdanning, eksempelvis gjennom elevsamtalene mellom skole, foreldre og elevene.