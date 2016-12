Like etter klokken 14 fredag formiddag melder Statens vegvesen at de har stengt Hadselbrua inntil videre.

- Mye vind og flo sjø gjør at bølger slår inn over veien og kaster stein opp veibanen. Det er årsaken til at vi har valgt å stenge, opplyser Monica Lien Johnsen i Statens vegvesen til VOL.

Brua blir trolig stengt til i 17-tida.

- Det er usikkert når, men vi regner med at det trolig tar én time eller to før vi kan åpne. Sjøen feller nå, men det vil nok ta ei stund før det gir seg når vinden står rett på, sier Lien Johnsen til VOL klokken 14.45.

Mye vind og vær over tid har også gjort at deler av moloen er vasket ut.

Vegvesenet opplyser at det står en lastebil på stedet som vil bistå dersom utrykningskjøretøy skulle få behov for å passere.