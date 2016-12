Frivillig forbilde

En rekke lesere mener Ulf Ruud Larsen fortjener oppmerksomhet for sin frivillige innsats i Hadsel.

– Ikke bare meg

Larsen har siden han kom til Vesterålen i 2005 vært aktiv i frivilligheten i Hadsel kommune. I flere år har Oslo-mannen vært leder i Hadsel Røde Kors, og det siste halvanna året svært aktiv i styringsgruppa bak Stokmarknes Vel.

– Om jeg fortjener ei julestjerne vet jeg ikke. Det er mange andre som står på i Stokmarknes Vel og Hadsel Røde Kors, understreker Ruud Larsen overfor VA. Han velger derfor å ta i mot premien fra Vesteraalens Avis på vegne av alt frivillig arbeid i Hadsel kommune.

– Dette viser at man blir satt pris på for det man gjør, sier Ruud Larsen.

Til vanlig er han politioverbetjent i Midtre Hålogaland politidistrikt. Likevel klarer han å finne tid til annet arbeid på fritiden. I det siste har han stort sett vært opptatt hver helg, og noen hverdager.

– Det går veldig mye tid til frivillig arbeid, ja.

Reduserer

– Skal du fortsette på samme vis fremover?

– Ikke i samme omfang. Jeg merker at jeg ikke er 23 år lenger med denne arbeidsmengden, smiler Ruud Larsen, som til tider opplever at det frivillige arbeidet går ut over jobben som politioverbetjent. Hva slags arbeid han skal redusere på, vil han ikke røpe før til neste år.

Frivillig arbeid har Ruud Larsen gjort så lenge han kan huske. I sin tid i Oslo har han blant annet vært i Lions ungdom, men det store engasjementet tok ikke av før han ankom Hadsel.

– I utgangspunktet var det for nettverksbygging at jeg meldte meg inn i Hadsel Røde Kors, forteller Ruud Larsen, og roser svært godt om andre frivillige lag og foreninger i kommunen for godt samarbeid.

– Vi jobber i fred og fordragelighet, og går ikke i andres bed.

– Stress ned

Til sist kommer Ruud Larsen med noen kloke ord foran det nye året.

– Ta heller vare på hverandre enn å la kjøpekortene gå varme. God mat, venner og familie er det som skaper god trivsel, sier Ulf Ruud Larsen.