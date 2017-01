På rett hylle

Skrur vi tiden tilbake til sommeren 1983, finner vi en nokså ung Kjell Jørstad fra Vardø, sammen med kona Vigdis og tre barn, ombord på sørgående hurtigrute, på vei til et helt nytt sted i landet. 29. juni 1983 hadde den unge bankmannen sin først dag på jobb som kontorsjef på Stokmarknes.

Siste arbeidsdag

Siden har han satt sitt preg på lokalsamfunnet rundt seg.

Ikke bare som den alltid smilende banksjefen i Sparebanken Nord–Norge, avbildet utallige ganger i Markedsgata på Stokmarknes mens han deler ut summer til lokalt kultur- og idrettsliv, men også som engasjert og aktiv fotball- og håndballpappa.

Nå har han hatt sin siste arbeidsdag, etter nesten 40 år i bransjen.

Barna viktigst

Det var ikke gitt at de skulle bli boende på Stokmarknes for godt, men barna, tvillingene Julia og Niklas og storesøster Katharina, fant seg så godt til rette at foreldrene valgte å bli.

Og nå når barna er voksne, har de alle trukket tilbake til heimplassen.

– De for ut - og kom tilbake. Alle var i Trondheim. Først kom Julia, som bare skulle være en liten periode. Så kom broren. Og tilslutt storesøsteren, etter 16 år borte. Jeg tror ikke de har angret. Familien betyr mye, sier den ferske pensjonisten.

Kjell Jørstad forteller om en tett og sammensveiset familie, som stiller opp for hverandre. Seks små, fra 2 1/2 til 12 år, bor så å si i gangavstand fra besteforeldrene, og vil nok bringe mye glede og liv inn i den nye hverdagen.

I senere tid har familielivet også vært preget av sorg – i slutten av november sovnet svigerdatter og mor til tre av barnebarna inn, etter lang tids sykdom.

Ledet og trente

Barnas ve og vel har hele tiden vært viktig, og årsaken til Kjell Jørstads mangeårige frivillige innsats i lokalt idrettsliv. Det meste av fritida har gått med til å legge til rette for aktiviteter for barna.

Han var fotballtrener for sønnens lag i en årrekke, og leder for håndballklubben på Stokmarknes gjennom hele nittitallet.

Det var Kjell som ledet klubben da elitelagene Junkeren, Nordstrand og Gjerpen møttes til kamper i Hadselhallen, til inspirasjon for de yngre lokale spillerne.

– Jeg tror ikke jeg overdriver hvis jeg sier at halve landslaget var her oppe. Det var artig. Vi samarbeidet med Svolvær og fikk det til å lønne seg, minnes han.

Norgesmester

Som tidligere bryter – endog norgesmester – startet han opp og drev en bryteklubb. Kjell Jørstad er en som får ting til å skje, og mange husker kanskje at OL–helten Jon og lillebror Lars Rønningen viste seg frem i Hadselhallen.

– Vi ringte dem, og de kom og var med på et brytestevne. Det var stappfullt på tribunen.

Brødrene var på besøk hjemme hos familien Jørstad, der han minnes at OL–mesteren uhøytidelig rullet rundt på stuegulvet i kamp med tvillingene.

Bryteklubben skulle han gjerne sett fortsatt var i drift, men det var ikke noe miljø for bryting i Vesterålen, og ikke nok folk. Etter to år ga han opp. Nå håper han at bøfjerdingene klarer å opprettholde aktiviteten.

– Det er en fin idrett! Man bruker både kroppen og hodet.

Bygutt fra nord

Selv vokste han opp med bryting i Vardø, som på den tid var et stort fiskevær, en by med 5000 innbyggere. Kjell er født i '52, eldst av tre brødre. Faren var murer, og medeier i et murerfirma, mens moren egnet og jobbet på filetfabrikk.

Den politiske aktive faren var på et tidspunkt varaordfører, og også eldstesønnen har gjort tjeneste som kommunestyrerepresentant. Arbeiderparti–tilhørigheten har han med seg hjemmefra.

Gjennom brytingen ble det opprettet kontakt med brytere på russisk side.

– De kom fra Murmansk til Vardø for å bryte, og vi ble venner med noen av dem. Faren min satt med ordboka, forteller han.

Forskjellen mellom øst og vest var påtagelig på sekstitallet, og salget av silkestrømper og Toy gikk opp i Vardø når russerne fra Kola var på besøk. Det var et stort apparat som fulgte russerne. En tropp med ti brytere kunne ha tretti medhjelpere, og fikk ikke gå fritt rundt på egen hånd, men måtte snike seg ut vinduet for å besøke familien Jørstad.

Ungdomskjæresten

Det var i Vardø han møtte Vigdis. De er like gamle men gikk i hver sin klasse de første seks årene – da var det gutter og jenter hver for seg.

– I ungdomsskolen ble vi blandet. Da begynte det, sier Kjell. 50 år senere er de fortsatt sammen.

– Jeg ville ikke vært det foruten, smiler han.

Begge har hatt lederstillinger, han i bank, hun i det offentlige.

– To ledere. Hvem bestemmer hjemme?

– Hun. Jeg er kanskje gammeldags, ler han, men legger til at det ikke er noen ulempe å være sammen, to ledere. De har lært mye av hverandre, og har noe til felles. Alltid et samtaleemne, og ofte råd.

Urolig guttunge

Kjell hjalp faren på jobb fra han var 12–13 år, trakk spiker, snekret forskalinger. Mens yngstebroren ble murer, valgte Kjell en helt annen retning. Han viste tidlig at han ville bli lærer eller jobbe i bank.

–Var du en flittig liten skolegutt?

– Jeg var overalt! Haha. Det var ikke noen som snakket om ADHD på den tiden, men jeg var nok veldig aktiv. Jeg var ikke den som var stillest. Men jeg gjorde det bra likevel.

Etter endt gymnastid, begynte han å jobbe som lærer, før han etter kort tid fikk sjansen til å jobbe i bank. Bankutdannelsen tok han gjennom banken, seks år totalt, med samlinger i hele landet.

Ny bankhverdag

Bankyrket har endret seg markant siden han begynte. I Hadsel hadde Sparebanken på åttitallet 24 eller 25 ansatte, og flere filialer. Alt foregikk mye mer manuelt, forteller den avtroppende banksjefen, som tok imot journalisten på kontoret på Stokmarknes, der det i dag bare jobber en håndfull rådgivere.

Mens forsikring og finansrådgiving er det bankene lever av i dag, var det lån og innskudd som preget hverdagen i banken på åttitallet.

«Alle» måtte i banken. I dag er de fleste oppgavene blitt automatiserte, sjekkheftet er bare et nostalgisk begrep, og folk flest sitter hjemme og betaler regninger på datamaskinene sine.

– Bruker folk nettet til alt eller ønsker mange å snakke med dere?

– Mange ønsker å snakk face to face med en rådgiver, også unge folk. Det tror jeg vil sitte i ei stund. For eksempel er det mange, når de skal kjøpe sitt første hus, som ønsker å snakke med noen som kan prosessen.

– Stod folk mer med hua i hånda når de skulle til banken før?

– Den tida er forbi, heldigvis, og det var den til og med før jeg begynte. Du som kunde skal slippe å BE, det er kunden som står i sentrum og kundene som bestemmer.

– Tror du banken blir i Hadsel ei stund til?

– Ja, det tror jeg. Alle er ikke på nett, og noen ønsker å rådføre seg.

Skeptisk til «lån på dagen»

Nordmenn har knapt hatt så høy gjeld som nå, uten at det er blitt enklere å ta opp høye huslån, snarere tvert imot er kravet til egenkapital jevnt over 15 prosent. Jørstad mener personlig at det har blitt for enkelt å ta opp forbrukslån, og anslår at han i løpet av ei uke skal klare å skrape sammen både fem og ti millioner gjennom ulike tilbydere.

– På kort tid er det mulig å skaffe til veie veldig mye penger. Det er for enkelt å få lån på dagen, mener Jørstad, som synes behandlinga er for lettvint og som etterlyser et gjeldsregister.

Selv er han komfortabel med å bruk nettet, men er ikke av dem som handler på nett. Ikke har han Facebook-konto heller.

– Jeg tror ikke jeg kommer til å bruke Facebook. Jeg liker privatlivets fred.

– Hva gjør du hvis du skal ut å fly?

– Da kan det nok hende jeg ringer et reisebyrå.

FK Hadsel

Vi kommer ikke utenom spørsmålet om FK Hadsel. Kjell Jørstad var en av pådriverne for å få jobbet frem et godt lag på Hadseløya. Men FK Hadsel varte bare to sesonger, og det verserer ulike teorier om hvorfor det gikk slik. I ettertid mener Kjell Jørstad at det var kretsen som gjorde det for vanskelig for de to klubbene som skulle samarbeide.

– Vi ønsket å bruke de beste spillerne fra Melbo og Stokmarknes på et A–lag, og at hver klubb skulle ha et B–lag.

På den tid var det ikke lov, og FK Hadsel måtte derfor alternere mellom å ha SIL eller MIL som hovedklubb med rekrutteringslag.

– Vi synes det var et hinder.

– Burde man prøve på nytt?

– Jeg vet ikke. Det er vanskelig å starte et slikt lag. Og de artigste oppgjørene er jo MIL og SIL, smiler han.

Hyttelivet venter

Den nyslåtte pensjonisten tror ikke han blir å kjede seg med det første. Hytta på idylliske Holmsnes blir nok hyppig brukt fremover, og barn og barnebarn får besteforeldre med enda bedre tid. Banken må klarer seg uten sin alltid smilende general, noe han tror kommer til å gå aldeles utmerket.

Selv har han i alle fall aldri angret på at han endte opp som banksjef i Vesterålen.

– Jeg har stortrivdes!