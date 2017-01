- Litt mer raushet?

2016 er ferdig. Et ubrukt år står foran oss. Hadselværingene kommer sikkert til å bli møtt av like mange utfordringer i år som i fjor.

På noen områder blir dette året åpenbart mer krevende enn fjoråret. Før nyttår bestemte kommunestyret at ungdomstrinnet ved Sandnes skole skal flyttes til Stokmarknes. Saken blir påklaget, men om det ikke dukker opp noe helt særskilt, vil mange Sandnes-elever måtte starte høstsemesteret på Stokmarknes. Vi er sikre på at lærere, medelever og foreldre eventuelt vil sørge for at overgangen kommer til å skje på en god og trygg måte for alle parter. Så får heller ankesaken leve sitt eget liv inntil endelig beslutning er fattet.

Hadselpolitikerne har også bestemt at flere elever skal være i samme klasse fra høsten av. Et fallende elevtall tilsier at noen klasser slår seg sammen. Dette får konsekvenser for mange lærere. Mange kan bli uten jobb fra høsten av. Isolert sett kan dette føre til et fall i folketallet, som igjen vil kunne føre til at kommunen får lavere inntekter i fremtiden.

Kommuneøkonomien gir ikke hadselpolitikerne mye handlingsrom. Det må spares penger. Et stort spenningsmoment er om kommunen unngår å havne på Robek-lista. Alle tegn tyder på at kommunen slipper. Det er en seier både for Hadsels «nye» politiske ledelse og den forrige. Et underskudd på 36 millioner kroner er dekket inn. Det meste ble tatt i 2015, men også i 2016 er det gjort solid arbeid for å unngå Robek.

Dersom vi skal driste oss til å gi hadselpolitikerne et råd for det kommende året, vil det være dette: Forsøk å få konfliktnivået ned!

Siden valget i 2015 har forholdet mellom posisjonen og opposisjonen vært nokså dårlig. Kvasse kommentarer har preget ordskiftet. Noe er fundamentalt galt når kommunestyrerepresentanter sier at de gruer seg for å gå på kommunestyremøtene. Det er selvsagt lov å være dundrende uenige i politiske spørsmål. Det er lov å kjempe for det man tror på, men dette kan utmerket godt skje på en måte som ikke sårer sine motdebattanter. På tampen av året har flere uttrykt bekymring for debattnivået i sosiale medier. Det kan politikerne gjøre noe med. Først og fremst ved å være gode forbilder.