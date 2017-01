Risøyhamn klarer noe som ingen andre kan

Aktivitetsnivået er høyt, og smilefaktoren likeså på Risøyhamn skole tirsdag, da de fleste uansett jobb eller skole, sliter med å komme i gang igjen etter juleferien.

Risøyhamn har år etter år latt elevene velge seg fem ulike aktiviteter over tre dager, for å så å samles til en megalunch i idrettshallen og glede seg over alt de har opplevd med minner på storskjerm.

Tirsdag gikk det på ballspill, dansing, finsløyd, bryting, syrisk mat, tegning, sjakk og filming, da Andøyposten sjekket ut stemninga.

Klikk på videoen for å se noen høydepunkt fra den første dagen av Gla´dagan.