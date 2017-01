Spilte inn sin første musikkvideo, på nyttårsaften

- Alt gikk egentlig veldig fort, forteller Ove Schei til VOL.

I utgangspunktet hadde den erfarne musikeren planer om å slappe av på nyttårsaften, på egen hånd, i fred og ro.

- For første gang i mitt liv ønsket jeg å være for meg selv. Jeg reiste veldig mye i november og desember og ønsket derfor å ha det stille og rolig for en gangs skyld, sier han.

Hektisk kveld

Mens Schei satt i sofaen og så på fotballkamp, satt han samtidig og klimpret på gitaren.

- Jeg begynte å spille på et riff, før jeg stoppet opp og spilte videre. Deretter begynte jeg spontant å synge og skjønte at dette hørtes ganske fint ut, forteller han begeistret.

Deretter bar det rett inn i hjemmestudioet for å spille inn låten, som har fått navnet Happy New Year Everyone, og for å legge på komp. Men han ga seg ikke med det.

- Jeg bestemte meg for å lage en video i samme slengen, med goprokamera. Da jeg var ferdig med å spille inn videoen var klokka fem på morgenen, humrer Schei, før han legger til:

- Så får det heller være at jeg ikke fikk sett ferdig fotballkampen.

Ironisk låt

Det ble dermed alt annen en rolig nyttårsaften for Schei og som altså resulterte i hans første musikkvideo. Selve låten er i stor grad basert på egne opplevelser.

- Det er litt ironi i det. Den handler om at når jula og nyttårsaften er ferdig, ligger det masse løfter i lufta, men at det er opp til oss selv om vi vil gjøre noe med dem. Selv om låten er litt melankolsk, var det veldig artig å lage den, sier han.

Positive tilbakemeldinger

Schei har fått mange og positive tilbakemeldinger på vidoen etter at han la den ut på YouTube mandag.

- Den har blitt sett 1500 ganger i løpet av 16 timer. Jeg har fått mye positiv respons og får nesten tårer i øynene over all oppmerksomheten, sier han.

Tirsdag ettermdidag fikk han også beskjed om at den ferske låten snart blir lagt ut på Spotify og på den måten blir tilgjengelig for allmenheten.

- Da blir det også min første singelrelease, noe jeg synes er veldig stas, slår Ove Schei fast.