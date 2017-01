Nå er én ambulanse på Sortland tatt ut av drift

– Ambulanseplanen ble iversatt fra 2. januar, opplyser Nordlandssykehuset.

Redusert med en bil

Med den nye ambulanseplanen skal ledere i tjenesten styrkes og det skal bli nok ansatte i tjenesten til å dekke kjent fravær. Oppbemanning skal føre til reduksjon i bruk av vikarer og overtid.

Det er også strukturelle endringer på Sortland, Stokmarknes, Fauske og Ørnes. Det reduseres med en bil på Sortland og aktiv-tiden justeres på bilene ved de andre stasjonene.

Omstilling

Ambulanseplanen iverksettes område for område i ambulansetjenesten, og det fokuseres nå på område 5, som er Vesterålen.

– Per 2. januar ble en ambulanse på Sortland tatt ut av drift. Ingen av de ansatte må slutte i ambulansetjenesten, men som følge av at det nå er en ambulanse mindre på Sortland blir behovet for ansatte her noe redusert. Disse det gjelder vil få arbeidssted ved andre stasjoner innenfor Vesterålen innenfor pågående omstillingsprosess, sier kommunikasjonssjef Randi Angelsen til VOL.