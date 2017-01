Sender hjem skoleungene

- Til orientering er skolen stengt fra klokken 10.30 i dag. Boreal har gitt oss beskjed at de hentet elvene klokken 10.30 på grunn av varslet uvær. Vi har noen elever i småskolen som er her fremdeles, siden vi ikke har fått kontakt med foresatte, opplyser rektor ved Sandnes skole Odd-Einar Sørensen.

Line Pedersen ved Stokmarknes skole opplyser at værforholdene gjør at skolen sender hjem sine elever klokken 11.30, også det på grunn av uvær. Elever som har skoleskyss tar bussen og båten klokken 1130. Elever som har SFO i dag går dit klokken 1130. Skolen har fått varsel om at det ventes lokalt sterke vindkast på ca 30 sekundmeter fra klokken 12, opplyser rektoren.