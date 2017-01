Lars Hov vant gründerspiren

Det var sist sommer konkurransen om å finne frem til Hadsel kommunes mest spennende gründer ble realisert. Nå er vinneren kåret, og tunnelsikringsgründer Lars Hov stikker av med et tilskudd på hele 200.000 kroner fra Hadsel kommune og Fiskeriparken. Hov har tidligere fått 55.000 kroner til et forstudie, så det er liten tvil om at kommunen har tro på prosjektet hans.

- Gründerspiren er en gylden mulighet til å realisere gründerdrømmen. Et tilskudd i denne størrelsesordenen vil kunne gi en kickstart til de/den som sitter på den beste idéen. Ikke bare får du pengestøtte, men du får også hjelp til å løfte idéen videre til større nasjonale virkemiddelapparater aktuell for din idé, sa prosjektleder i Fiskeriparken, Daniel Sowe til VOL i forbindelse med lanseringen. Og det er ikke hver dag kommunen yter 150.000 kroner i premie, samt 50.000 kroner ekstra til ekstern konsulentbistand til noen som har en ekstra god idè de jobber med.

- Det er ikke først og fremst noe ønske om å bli rik som driver meg. Jeg har selvsagt håp om å bidra til å skape lokale arbeidsplasser, men mest av alt ønsker jeg å bidra til å berge liv, sier Hov til VOL. Her kan du lese mer om prosjektet.