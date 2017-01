– Publikum er vinnerne

I 2014 stod nye Sortland kino klar, og som VOL skrev i forrige uke går besøkstallet stadig oppover.

Tallene for regionen samlet sett viser at det aldri har gått så mange på kino før.

I 2016 var det kjøpt nesten 50.000 kinobilletter fordelt på de fire kinoene på Sortland, Stokmarkes, Lødingen og Bø. Tallene fra bygdekinoen i Andøy er ikke med i statistikken.

Året før, i 2015, var det rundt 45.000. Det forteller kinosjef i Hadsel Ketil Johnsen.

Mye bra film og bedre tilbud

Han har flere forklaringer til økningen.

For det første har det vært mye god film i 2016, generelt, og også på landsbasis er tallene gode.

For det andre mener han den nye kinoen på Sortland har gitt et tilbud til eksempelvis barnefamilier og yngre ungdom, som før ikke var så mobile at de dro til nesset for å dra på kino.

Publikum vinnerne

Før nye Sortland kino åpnet, var det enkelte år over 25.000 kinogjester på Stokmarknes i løpet av året. I fjor var det 18.500, 1000 flere enn i 2015.

– Vi merker godt at Sortland har fått kino, det skulle bare mangle, og vi hadde nok hatt høyere tall hvis ikke. Men vi får glede oss over at det aldri har vært så høye tall i Vestrålen som det er nå. Publikum i Vesterålen er vinnerne, og de har aldri hatt et så godt tilbud.

I Lødingen gikk det 4100 publikummere på kino i 2016, mot 4000 året før. I Bø steg besøkstallet fra 4900 til 5100.