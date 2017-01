Elever speeddater med lærebedrifter

Onsdag i neste uke arrangerer Hadsel videregående skole og fagskole Yrkesfagdagen 2017. I samarbeid med Hadsel kommune skal bedrifter få muligheten til å møte VG2-elever og fremtidige lærlinger på bransjetreff, opplyser rektor Inge Holm til VOL.

Frafall

Opp mot 70 prosent av elevene ved Hadsel videregående skole går yrkesfag, og er dermed en av fylkets skoler med mest yrkesfaglige elever.

- Ei stor utfordring i den videregående skolen er frafallet fra VG2 til lære, forklarer Holm.

Han tror Yrkesfagdagen vil få flere elever ut i lære etter fullført skolegang.

Møteplass

Ei arbeidsgruppe bestående av rektor Holm, prosjektleder Janne Fredriksen, Hilde Stavem fra Oppfølgingstjenesten, Leif Hermann Jensen og Inger Lise Sivertsen fra Opplæringskontoret, rådgiver Randi Selstad og formidlingskoordinator Tove Engesvik, har i et halvt år planlagt Yrkesfagdagen 2017.

- Vi skal reforhandle samarbeidsavtaler med bedrifene vi samarbeider med. Intensjonen i prosjektet er å etablere en god møteplass mellom bedrifter og elever, sier Holm.

Fullt hus

Omkring 150 elever skal møte ulike lærebedrifter med mål om lærekontrakt. For å nevne noen vil Nikita frisørsalong, Byggteam, Grillo, Sortland og Hadsel kommune, SMV Hydraulic, Bil i Nord, Haneseth og Helseservice stå på stand. Til sammen stiller 40 til 50 velvillige bedrifter.

For anledningen skal også ordfører i vertskommunen Hadsel, Siv Dagny Aasvik, sammen med fylkesråd for utdannning Hild Marit Olsen åpne dagen. Prosjektet går inn under Nordland fylkeskommune sitt fokus på å skape varige samarbeidsmodeller mellom skole og arbeidsliv.