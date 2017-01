Pedersen blir værende i Melbo

Trener Thomas Rønning er godt fornøyd med at angrepsspilleren velger å ta en ny sesong i Melbo-trøya.

- Adrian har vist at han har ferdigheter som gjør at han kan spille på et høyere nivå, selv om han i året som gikk ikke fikk ut hele potensialet på grunn av førstegangstjenesten. Han er en ener når det gjelder ekstremferdigheter og vil bli en sentral brikke hos oss, sier Rønning til klubbens hjemmeside.

Nå vil treneren og klubben utvikle Pedersen videre, både som spiller og menneske.

- Vi skal utvikle han videre og hjelpe ham hvis han ønsker større utfordringer, sier Rønning, før han legger til:

- Og så er han en flott gutt å ha i gruppen rent sosialt.