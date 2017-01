Inviterer til Bollywoodlørdag

Den premiereaktuelle filmen Dangal får visning også på våre breddegrader, heter det i en pressemelding. Aamir Kahns nye film er blitt en braksuksess i India, og sprer seg nå som ild i tørt gress gjennom verden.

Dangal er en ekstraordinær sann historie om livet til Mahavir Singh og hans to døtre, Geeta and Babita Phogat.

Filmen skildrer en inspirerende historie om en far og hans to døtre på veien mot å bli brytere i verdensklassen.

Filmens trailer ble sett av over 50 millioner mennesker i løpet av kort tid, står det å lese i pressemeldingen.