Jobber videre for Bushro

Bushro Jama fikk i høst beskjed om at hun mister oppholdstillatelsen i Norge, etter å ha hatt opphold her i seks år. Studiestedsleder Åse Jakobsen ved Hadsel videregående skole er blant de som har reagert sterkt.

- En stjerneelev og en ressurs for kommunen, har Jakobsen sagt om Bushro. Bakgrunnen for vedtaket i UDI er at Bushro har kommet med kommentarer på Facebook som ifølge UDI tyder på at hun ikke er fra områdene hun har oppgitt. Dette er tilbakevist av både henne selv og hennes advokat Daniel Riibe-Stokland.

- Jeg har nylig hatt møte med Bushro og mannen. Saken er nå oversendt fra UDI til Utlendingsnemnda. Vi gikk gjennom oversendelsesbrevet, hvor UDI kommer med enkelte uttalelser som vi ønsker å svare på, forklarer Riibe-Stokland.

Advokaten sier til VA at svaret trolig sendes til UDIO i løpet av inneværende uke. Advokatfirmaet er også i dialog med et språkanalyseselskap for å få informasjon om nomadevandring og flyttinger for familien til Bushro kan ha påvirket språktesten, da dette er utbredt, særlig hvor personer vandrer via Nord-Somalia og lengre sør/mellom-Somalia, forklarer Daniel Riibe-Stokland.