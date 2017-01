Taekwon-do for voksne

Neste uke starter Hadsel Taekwon-do-klubb opp med trening for voksne.

– Vi ønsker å gjøre utbyttet av treningen tilgjengelig for enda flere.

– Trenger ikke erfaring

Treningen vil foregå en gang i uka. Men de går ikke for gullmedaljetrening med det første.

– Kall det gjerne et lavterskeltilbud. Treningen passer for voksne med liten eller ingen treningserfaring som kan tenke seg å bruke en time i uka på å komme i bittelitt bedre form i et hyggelig og støttende miljø, sier Kvæl.

Kvæl sier at idretten er en allsidig form for fysisk aktivitet. Voksentreningen vil ta utgangspunkt i grunnleggende Taekwon-do.

– Det er også en annen grunn til at vi starter opp dette tilbudet. Vi ønsker å få flere voksne med i miljøet av sosiale grunner.

Godt over 18 år

Klubben har en variert aldersgruppe, fra 1.-klassinger til godt voksne. Kvæl merker at de voksne er mindre stabile med å møte opp ettersom de har andre oppgaver med familie, jobb og lignende.

I dag har Melbu og Stokmarknes seks treninger i uka for barn, og to i uka for junior og seniorgruppen som er 13 pluss.

– Vi har satt aldersgrense på 18 år, men vi ser at de interesserte er langt høyere enn det.

Trenerne for de nye medlemmene vil være Ann Kristin Aslaksen og Trine Lise Larsen.

Taekwon-do-miljøet i Vesterålen er stort. Utøvere fra både Hadsel og Sortland deltar ofte på konkurranser rundt omkring i landet, og har utmerket seg flere ganger med medaljedryss.

I siste halvår av 2016 skaffet klubben seg egne lokaler, noe som gjør at det er mulig å kjøre et voksenkurs. Kvæl sier at de også med tiden ønsker å sette opp et selvforsvarkurs.