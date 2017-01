Ny fabrikksjef på plass

Martin Rasmussen har valgt å si opp, og det er Kai Jensen som overtar sjefsstolen på hjørnesteinsbedriften på Melbu.

Jensen har over 20 års erfaring i Seafoods-systemet, og har også tidligere hatt fabrikksjef-rollen. De siste fem årene har han hatt ansvar for produksjonen av frossen- og ferdigvarer.

- Det er ei veldig spennende tid for oss. Det går godt i fiskerinæringen, og det er mye spennende på gang, ikke minst for vår del som er kjøpt opp av Lerøy. Lerøy er en stor og profesjonell aktør med et stort apparat i ryggen, spesielt på salg og marked. Vi kommer til å få kjempestore muligheter til å utvikle oss videre, sier han til Vol.

