Snart kommer fasit

I 2010 klarte Hadsel å komme seg ut av Robek-lista, som kommunen hadde stått fast på siden 2003.

Fire år senere begynte kommunen å pådra seg underskudd igjen, og nå er det snart klart om Hadsel rykker tilbake.

Fredag formiddag var status mer eller mindre balanse, men det er fortsatt usikkerhetsmomenter som kan bikke regnskapet ene eller andre veien.

Tommy Løveng Hansen, økonomisjef i Hadsel, forteller at kommunen har oversikt over de fleste store postene nå, men at det fortsatt er usikkerhetsmomenter, først og fremst knyttet til pensjonskostnader.

- Vi håper vi blir positivt overrasket, sier Løveng Hansen, som regner med å ha endelige tall på plass innen kommunestyremøtet den 9. februar.

15. desember er frist for å levere regnskapet.

Løveng Hansen er optimistisk, men legger ikke skjul på at han er svært spent nå når det nærmer seg.

- Vi ligger og vaker rundt et null-resultat.

