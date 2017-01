Milliardoverskudd for Nordlaks i 2016

Selv om de endelige tallene for 2016 ikke er klare, er Berg sikker på konklusjonen.

– Fjoråret er det beste året noensinne. Driftsresultatet ble betydelig bedre og vi passerte en milliard kroner i overskudd i fjor, sier Berg, til DN.

Han sier at hele overskuddet pløyes tilbake i selskapet, blant annet til utvikling av 400 meter lange havfarmen, et prosjekt Nordlaks håper skal løse problemene arealkonflikter, lakselus og andre miljøproblemer.

– Havfarmen er det artigste jeg jobber med. Vi gjør definitivt nybrottsarbeid, sier Berg til DN.

Gode priser

Nettstedet iLaks melder at redusert prdouksjon av laks på verdensbasis førte til gode priser i 2016.

– Vi har vore igjennom fire fantastiske år innteningsmessig, og eg ser ikkje vekk frå at 2017 også blir eit «kjøle» godt år, sa sjømatanalytiker Lars Liabø til forsamlinga på Nyttårsmøtet i Tromsø torsdag, melder iLaks.no.

Han mener at næringa har vært gjennom sitt beste år på 25 år.

Spotmarked

DN skriver at Nordlaks har tjent på å selge all sin laks i spotmarkedet og ikke gjennomfaste kontrakter. Det har ifølge DN gitt svært høye driftsmarginer. Selskapet fortsetter med denne strategien.

– Vi har så godt som ingenting på faste kontrakter i år, sier Berg til DN.

iLaks melder nå at lakseprisen er på 73 til 78 kroner kiloen, alt etter størrelsen på laksen. En pris på 75 kroner er ifølge DN 15 kroner over fjorårets snittpriser.

25 milliarder

Liabø, som er analytiker i Kontali Analyse har beregnet at norske lakseoppdrettere fikk et overskudd på mellom 24 og 25 milliarder kroner i fjor.

DN skriver at Norge eksporterte laks for 60 milliarder kroner i fjor. Liabø har beregnet at laksenæringen i fjor fikk en resultatmargin på 39 prosent – det høyeste han har registrert på de 20 årene han har analysert næringen.

– Dette skyldes enorm prisoppgang i 2016. Lakseprisen har aldri vært så høy, også om du justerer for inflasjon, sier Liabø til DN.