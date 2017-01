Spår det politiske 2017

Varaordfører Kurt Jenssen (Sp) konkluderer med at politikerne fikk rett i sine spådommer om 2016. Skoledebattene preget virkelig fjoråret, og da særlig avslutningen av det. Det var i fjor spådd at det ville bli mange diskusjoner om kommunegrenser. Det var imidlertid både Hadsel og de fleste nabokommuner skeptiske til, og dermed endte sammenslåingsvisjonene ut i ingenting for regjeringen, hva gjelder Vesterålen.

Fylkeskommunen

- I 2016 ble arbeidet med det nye ferge og hurtigbåtkartet utsatt politisk - videreført administrativt , og kommer til politisk behandling i løpet av året. Dette, sammen med nye inntektsnøkler for fylket, vil gi mange svar på hvilket tilbud Nordland fylkeskommune vil tilby innbyggerne de neste årene, sier Kurt Jenssen.

Sammen med Venstres Arne Ivar Mikalsen sitter Jenssen i fylkestinget i Nordland, og vet dermed svært godt hva som rører seg i fylkespolitikken. Denne uka ble det kjent at samtalene mellom Nordland og Troms om mulig sammenslåing av fylkene er avsluttet uten resultat.

- Det vil bli utfordrende å gi gode tilbud i det langstrakte fylket som Nordland er, sier Jenssen. Lokalt mener Jenssen det vil være fokus på å få kontroll på økonomien og skaffe kommunen økonomisk handlingsrom for å kunne ta nødvendige grep innen helse, og kanskje spesielt innen eldreomsorgen. Jeg håper vi er godt i gang med byggingen av de nye omsorgsboligene og får sett på det totale tilbudet innen eldreomsorgen og helsetjenestene. Jenssen sier til VA at det blir viktig at man klarer å få til miljø- og oljevernbase på Fiskebøl.

- Nasjonalt så er det stortingsvalg i år og jeg tipper det blir store lovnader om «NordNorge-satsing» også denne gangen. Oljeutvinning utenfor våre områder vil nok også i år komme høyt opp i diskusjonene, sier varaordføreren.

Rødts Geir Jørgensen varsler at skoledebatten i Hadsel langt fra er over, og at den vil prege nyhetsbildet også i 2017.

- Det er langt fra sikkert at ungdomsskoleelevene fra Sandnes vil stille til første skoledag på Stokmarknes til høsten.

Skolesaken

Jørgensen peker på kommuneøkonomien som slett ikke er friskmeldt. Han tror det blir mange drakamper i politikken.

- Ett av spørsmålene blir om Hadsel kommune kan tillate seg å gå videre inn i prosjektet med vernebygg over Finnmarken. Vi får en avgjørelse på lokalisering av miljø og oljevernbasen i 2017, og konseptvalgutredningen av tunnel under Hadselfjorden kommer.

Jørgensen, som også jobber for Naturvernforbundet, varsler at kampen for å holde havområdene våre oljefri går inn i en avgjørende fase frem mot stortingsvalget. Det vil prege debatten både lokalt og nasjonalt.

- Lagt seg ut

- Arbeiderpartiet har med kompromisset nylig lagt seg ut med alle som står i den debatten. Hverken oljebransjen, samarbeidspartiene, fiskeri-interessene eller miljøbevegelsen vil ha en trinnvis åpning, så Ap kommer til å slite tungt, tror Jørgensen.

Høyres Lina Vibe peker også på skoledebatten som viktig for 2017.

- Høyre mener Ap, Sp og SV sitt vedtak om å flytte elevene fra Sandnes skole allerede fra høsten av er helt unødvendig. Posisjonen har argumentert med økonomisk forsvarlighet. Det er imidlertid økonomisk galskap å bruke ca 150 millioner kroner på å sanere og restaurere et gammelt skolebygg når vi vet vi kan få et fantastisk nybygg for rundt 100 millioner kroner, slik vi fikk på Melbu. Dessuten - kommunen har dårlig råd. Hva gjør man som privatpersoner når man har dårlig råd - man bygger ikke på huset! Man venter noen år, sparer og får tid til å finne den beste løsning. Vi kommer fortsatt til å jobbe for at kommunen i 2020 begynner prosjektering av en ungdomsskole for Hadsel - som skal bli Vesterålens beste ungdomsskole, faglig og sosialt. Det er lov å snu, og det har posisjonen tid og anledning til, mener Vibe.

Kan bli tungt

Høyres representant tror kommuneøkonomien blir mye debattert i året vi nå er inne i. Hun stiller spørsmål ved om posisjonspartienes budsjett er mulig å drifte etter. Vibe peker blant annet på at man har forutsatt at sykefraværet skal ned.

- Det er som regel en utfordring å vedta hvor syke folk skal være, sier hun.

- Regningen for eiendomsskatt blir større i år ettersom Ap, Sp og Sv har økt satsen og redusert bunnfradraget, noe Høyre, som flere ganger fikk ros for vårt budsjett i desembermøtet unngikk. Flere av Hadsel sine innbyggere kommer til å merke dette, mener Vibe.

Stortingsvalget

Også Høyres representant peker på stortingsvalget som et viktig debattema i år. Hun håper sentrumspartiene orienterer seg i retning høyre, og at Erna Solberg får fornyet tillit. Vibe mener Ap har gjort et fortvilende vedtak i spørsmålet om konsekvensutredning.

- Vi trenger fremtidige inntekter for å yte gode velferdstjenester til den norske befolkning. Dette er et paradoks også fordi jeg forventer at det kommer en debatt om nettopp arbeidsledighet og fremtidige jobber under valget. Hva skal vi leve av i fremtiden nå som teknologien kommer som et hurtigtog inn i servicebransjen, og andre bransjer og sektorer etterhvert, og vil prege vårt liv i enda større grad i fremtiden?

Hun peker på at det er naturlig at det dukker opp diskusjoner om det europeiske samarbeidet sett i lys av Brexit og USAs nye president.

- Det store spørsmålet for kommende valg er om media klarer å tilrettelegge for noen dyperegående diskusjoner med høy faglighet, eller om man kun skal bevege seg på overflaten og la politikerne gjenta hovedbudskapene. Jeg håper på en blanding, sier Vibe.

Om skoledebatt og tilhørighet

- Det har sjeldent før vært gjort større og mer drastiske kutt i kommuneøkonomien enn det Hadsel arbeiderparti, Hadsel SV og Hadsel Senterparti har gjort.

Camilla Skog Rodal (Frp) tror skoledebatten vil vedvare i 2017. Flyttingen av elever fra Sandnes til Stokmarknes og nedlegging av klasser på Melbu vil føre til økte spørsmål om tilhørighet. I tillegg er det flere andre sektorer og områder av Hadsel som vil komme til å føle på de drastiske kuttene som er vedtatt, mener hun. Skog Rodal mener det må kuttes mer «på toppen» - ikke bare på gulvet i kommunen.

- Stortingsvalgkamp, konsekvensutredning, Hadselfjordtunnel og flyplasser kommer til å bli viktige tema i vår, sommer, og høst.

- I løpet av året vil vi se at det nytter å stå på, og at det ikke er en bakdel å ha hadselværinger sentralt plassert i maktapparatet på Løvebakken når oljevernbasen etableres på Fiskebøl og Hadselfjordtunellen rykker et skritt nærmere, tror hun.

- Jeg har tro på at et tverrpolitisk Hadsel vil jobbe for det beste inn mot sine stortingsgrupper, og det blir spesielt viktig at ordføreren har hendene på rattet, og er på riktig plass til riktig tid for å styre viktige saker i havn til beste for Hadsel kommune.

- Når året 2017 skal oppsummeres av ordføreren vil den uttrykte stoltheten for det som skjedde i 2016 være erstattet med oppsummeringen av et tøft år for mange ansatte og innbyggere. Innbyggerne betaler mer til kommunen enn noen gang tidligere gjennom eiendomsskatten, og de har aldri før fått så lite igjen, mener Camilla Skog Rodal.

- Stortingsvalget er viktig

- Det er stortingsvalget som vil prege 2017. En mengde utspill vil komme fra Sp, SV og Ap om hvor ubrukelige de mener den sittende regjeringen er, tror Arne Ivar Mikalsen (V).

- Så vil det komme omtrent det samme i retur fra den sittende regjering, altså H og Frp.

Mikalsen peker på at alle partiene vil hevde at de skal være best innenfor en rekke politiske områder, men at det er mulig at alle er best. Mikalsen maner folk til å bruke tid på å finne ut hvor de selv står ideologisk, og stemme ut fra det. Selv mener han miljøspørsmål er viktigst nasjonalt og internasjonalt.

- Lokalt i Hadsel blir det etterdønninger etter skolesaken. Og jeg tipper ordfører og varaordfører vil bruke mange anledninger til å si at alt hadde vært i skjønneste orden dersom de rødgrønne hadde ledet landet. Bare vent å se, sier Mikalsen.

Håper på et skifte

- Jeg håper stortingsvalget fører til en regjering som jobber for bedre overføringer til kommunene, til helse og skole. Jeg håper selvsagt på regjeringsskifte, sier ordfører Siv Aasvik. Hadselordføreren peker på en rekke områder som blir viktig for kommunen inneværende år.

- Kommunestyret må Fortsatt jobbe for orden i kommuneøkonomien. Det er helt avgjørende for å kunne investere i bedre bygg og tjenester til våre barn og eldre, mener ordføreren.

Omsorgsboliger

- Vi vil starte byggingen av heldøgns omsorgsboliger på Stokmarknes, som vil være veldig positivt for de ansatte i hjemmetjenesten og våre eldre.

- Kommunestyret vil ta stilling til hva som skal renoveres og hva som skal bygges nytt på Stokmarknes skole. Dette prosjektet skal være påstartet i løpet av 2017. En annen viktig sak vil være valg av hvilke type investeringer som skal gjøres innen helse og omsorg i Melbu Sone. Her er det store behov som vi må dekke, understreker ordfører Aasvik.

Landing av fisk

- I 2017 blir det svært viktig hva Stortinget beslutter vedrørende landing av fisk på Melbu, det handler om å opprettholde arbeidsplassene på Melbu og å skape nye, sier hun.

- Regjeringas beslutning om hva oljevern - og miljøsenteret skal være og hvor det skal ligge blir viktig for oss i Hadsel og regionen. Vi håper de velger et næringsrettet senter på Fiskebøl, som vil gi ringvirkninger i Lofoten og Vesterålen.

Gang- og sykkelveg

- Vi forventer at fylkeskommunen og statens vegvesen kommer i gang med gang og sykkelvegen på Sandnes.

- Det blir svært viktig at regjering og Storting tar med alle parsellene til Hålogalandsveien i Nasjonal transportplan, dette er av avgjørende betydning for sjømatnæringa i Hadsel og Vesterålen.

Vernebygget?

- Fylket og statens vedtak vedrørende støtte Vernebygg blir avgjørende for om og hva vi får til.

- Forhåpentligvis kommer Nordlaks i gang med bygging av Havfarmen i løpet av året.

- Til slutt håper jeg at Stoetingsvalget fører til en regjering som jobber for bedre overføringer til kommunene, til helse og skole. Jeg håper selvsagt på regjeringsskifte.

2017, et Hadsel-år

- Å spå er alltid en risikabel øvelse, i den forstand at en kan få rett. I 2017 kommer stortingsvalgkampen til å prege store deler av året. Ikke alt kommer til å dreise seg om Hadsel, men faktisk en god del, tror statssekretær i Olje- og energidepartementet Kjell-Børge Freiberg.

- Spørsmålet om konsekvensutredning vil bli et hett tema, og det handler i aller høyeste grad om fremtiden for Hadsel. Det samme vil Hadselfjordtunellen gjøre, i og med at konseptvalgutredningen vil foreligge i 2017.

- I alt dette vil også strukturen på flyplasser i LOVE bli diskutert og kanskje også avgjort. Derfor blir 2017 et viktig år for Hadsel. 2017 blir også året miljøvernbasen vil se sitt lys. Som den evige optimist, er jeg også sikker på at sommeren 2017 blir tidenes varmeste og tørreste. Det gjør at kraftprisen vil stige høsten/vinter 2017, som igjen gir et godt økonomisk resultat for Trollfjord Kraft AS.

- Dette gjør at kommunen kan hente utbytte for å finansiere kommunal drift, selv om dagens posisjon har vært imot og kritisk til at dette tidligere har vært gjort av andre, mener Freiberg.

- 2017 blir også et år med gode laksepriser. Hadsel og Norge er privilegert som har Nordlaks som kan tildeles utviklingskonsesjon, og 2017 blir kanskje starten på en ny tid for Norsk havbruk, gjennom byggestart på Havfarmen til Nordlaks.

- Sist men ikke minst vil prøveboringene i Barentshavet, som følge av 23 konsesjonsrunde, gi nye funn. Funn som bygges ut og skaper lokale ringvirkninger og styrker eksisterende og nye arbeidsplasser. Da i Finnmark. Så kommer det til å bli satt omsetningsrekord i Vesterålens minste supermarked, Møysalbua på Hennes (matbutikken). På sine få kvadratmeter selger en alltid smilende og imøtekommende betjening alt en måtte trenge for å overleve.