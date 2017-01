Rydder opp i parkeringskaos

Nå skal kommunen bygge ut. De har fått 5,7 millioner kroner til uteareal på rådhuset. Pengene kommer fra budsjettet for 2016.

Flere parkeringsplasser

– Med disse pengene skal vi bygge carport til hjemmesykepleien, bygge 36 nye parkeringsplasser, planter, oppgradering av Kongeparken og få flere sykkelstativ, sier teknisk sjef i Hadsel kommune, Mats Aas.

Kommunen oppfordrer folk til å sykle til jobben, og øker dermed sykkelstativplasser fra fem til 25. På plenen på øversiden av rådhuset skal det etableres flere parkeringsplasser.

–Vi håper på å bli ferdige til sommeren, men da må vi begynne snart. Det har vært et langvarig problem at det ikke er nok plasser til ansatte og besøkende, så det haster for oss å få det på plass.

Lekeapparat

Det vil bli satt av 12 plasser til handicapparkering.

Kongeparken skal rustes opp med flere benker, enkle lekeapparat og forbedrede stier. En landskapsarkitekt er i gang med å planlegge arealet.