Tøft på norgescuprenn

Maja og Ingrid Sørensen har vært på hovedlandsrenn to ganger tidligere, men deltok denne helgen på norgescup for første gang.

Det var en tett langrennshelg, med renn tre dager på rad. Det var spesielt på sprinten jentene hadde håp om å gå videre, men denne gangen var ikke marginene på deres side.

Ingen finale for Karlsen

Marginer hadde heller ikke Marthe Karlsen fra Melbo, som lå an til å gjøre det veldig godt på fartsløpet lørdag. Marthe Karlsen ble nummer fem i prologen, men feilet i kvartfinalen og feilstaket mot reglene. Dermed ble hun flyttet bak fra nummer to til helt sist, om kom dermed ikke til finalen.

- Maja og Ingrid er på skuddhold til å kunne ta seg videre fra prologen på sprint, men det gikk dessverre ikke denne gangen. Når det gjelder tider og plasseringer har de tidligere i vinter vist at de har nærmet seg sine konkurrenter. I så måte var de nok litt skuffet etter helgen. Spesielt Maja var nok skuffet som måtte bryte i går. Det er det første gang hun gjør. Hun falt og slo seg ganske kraftig. Etter løpet angret hun på at hun brøt, sier pappa Bård Sørensen til VOL.

- Hun er imidlertid verken den første eller den siste som bryter et skiløp, sier han.

Tøff konkurranse

De som vil finlese resultatene kan gjøre det her.

Fredag kom Marthe Karlsen fra Melbo til mål som nummer 32 på fem kilometer fri teknikk i klassen K19/20 på tiden 16.51, temmelig nøyaktig ett minutt bak vinneren. I klassen var det 102 som kom til mål. Maja og Ingrid Sørensen går i klassen K17, og samme dag Maja nummer 64 av 124 startende. Hun kom inn på tiden 18.48, og var med det 2.36 bak vinneren. Søster Ingrid var kun åtte sekunder bak Maja, og ble med det nummer 69.

Søndag var det Ingrid som var først av jentene på fem kilometer klassisk. Ingrid ble nummer 70, på tiden 20.28. Hun var 2.29 bak vinneren. Det var 116 løpere som kom til mål. Blant de som kom til mål var altså dessverre ikke Maja Sørensen.

Begge tvillingjentene Sørensen deltok på sprinten på lørdag, men klarte ikke å ta seg videre. Som tidligere nevnt lå Marthe Karlsen meget godt an, men hadde et regeluhell som gjorde at hun ikke kom til finalen.