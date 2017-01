Trener damelaget

Det startet med et facebookinitiativ og en uhøytidelig treningsgruppe som kalte seg "Damer med baller". Etter hvert har det utviklet seg til et ønske om å få trene enda mer, og få spille fotballkamper. Per i dag er det rundt 16 spillere, inkludert noen jentespillere, som har meldt sin interesse for å være med på fotballdamelaget til Stokmarknes.

Det er mange år siden det sist var damelag i fotball på stedet. Men selv om det er etablert damelag, er det ennå ikke avgjort om de skal spille sjuer eller ellever-fotball.

- Det kan gå mot syver, men det må vi se litt nærmere på, sier Jørn Singdahlsen, som denne uka sa ja til å bli trener for damelaget. Singdahlsen er også styreleder for fotballklubben på Stokmarknes. I trenerteamet er også Maria Sollund Ødegård, Eirin Christoffersen og Ann-Christin Karlsen.

Planen er at damelaget skal gjennomføre noe av treningen sammen med J16. Nå er det kun snakk om dager før treningen kan begynne i den nye flerbrukshallen.

Regionen har behov for flere damelag, siden det ikke er så mange av dem. Stokmarknesdamene ønsker å spille mot så mange andre damelag som mulig.