Flere timer uten strøm

Ifølge avdelingsleder Hege Lockert har det vært en ubehagelig opplevelse for både ansatte og pasienter på sykehjemmet.

Allerede i morges kom meldingen om at strømmen var gått på sykehjemmet. Det har ikke vært reservestrøm i form av aggregat tilknyttet huset, ifølge Lockert. Sykehjemmet skal dermed ha vært uten strøm i fem-seks timer.

Klokken 13.30 skal Trollfjord Kraft være i ferd med å knytte strøm til bygningene igjen.

- Det har blitt kalt på huset, og vi har fått avdekket manglende rutiner, sier avdelingslederen, som ikke selv har vært på jobb i dag.

Vakthavende på Trollfjord Kraft, Lars Mælen opplyser til VOL at man rundt klokken 6 torsdag morgen ble varslet om strømbruddet. Han sier klokken 13.35 at det er to vaktlag som nå jobber for å få på plass strømmen igjen på sykehjemmet. Et av lagene skal sette opp dieselaggregat, mens det andre laget jobber med å utbedre feilen som i utgangspunktet gjorde bygningen strømløs.

- Vi håper å ha strøm igjen i løpet av en times tid, sier Mælen.