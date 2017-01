- Krefter i Harstad og Narvik ønsker ikke storflyplass i LoVe

Onsdag la Avinor frem sine fremdriftsplaner for fremtidig flyplasstruktur i Vesterålen og Lofoten. Innen ett år skal de ha utredet Hadselsand som eventuelt område for en storflyplass som skal serve både Lofoten og Vesterålen.

Mikalsen har blant annet festet seg med alternativ fem i det Avinor i går la frem. Her kom det frem at et av alternativene de jobber med er å utvide på Leknes og legge ned Svolvær og/eller Stokmarknes lufhavn.

- Det har skjedd mindre overraskende ting enn det i samferdsel opp gjennom årene, sier han.

Hadselordfører Siv Aasvik sa onsdag til VOL at hun så på Avinor sitt alternativ med å utvide Leknes og legge ned flyplassene på Stokmarknes og Svolvær som noe Avinor ikke ville få gjennom. Mikalsen er ikke enig.

- Det er snakk om krefter i Harstad, Narvik og Evenes som er interessert i å stoppe Hadselfjordtunnelen for å sikre at vi skal bruke Evenes. Det er de samme kreftene som var med å få lagt ned Andøya Flystasjon. Det er ei problemstilling vi må ta innover oss. Harstad og Narvik er langt større og sterkere enn det kommunene i Lofoten og Vesterålen er hver for seg, og det må vi ta inn over oss.

- Om Svolvær og Stokmarknes lufthavn forsvinner, må vi til Evenes. Og at det fins krefter i Harstad og Narvik som jobber for det, er ikke rart. Det gagner dem. Politikerne i Vesterålen og Lofoten må innse at vi er langt mindre og har mindre innflytelse enn dem og derfor må vi stå sammen om vi skal lykkes. Om vi ikke gjør det, kan det ende med at vi sitter igjen med ingenting.

Hadselordfører Siv Dagny Aasvik om Avinors flyplassplaner: - Trygg på at prosessen vil gi Vesterålen et bedre flyplasstilbud Hadselordfører Siv Dagny Aasvik er sikker på at Vesterålen vil stå igjen med et bedre flyplasstilbud når Avinor er ferdig med prosessen å utrede ny flyplasstruktur.

Mikalsen oppfordrer nå politikerne i begge regioner om å styrke samarbeidet.

- Politikerne i Lofoten og Vesterålen må jobbe sammen. Om vi lar andre styre utviklinga, kan vi sitte igjen som «Svarteper». Det kan ikke bli slik at vi blir sittende igjen med Evenes som vår nærflyplass. Veien mellom Vesterålen og Evenes blir aldri god nok til at Evenes kan gi oss det vi trenger for å utvikle oss i fremtida.

Mikalsen mener også at grunnlaget for en storflyplass både på Evenes og for Lofoten og Vesterålen absolutt er til stede. De to byene som sokner til Evenes, og den militære aktiviteten som legges dit vil gjøre at det blir travelt nok for den rullebanen i fremtiden.

- Med en tunnel mellom regionene snakker vi over 40.000 mennesker som vil sokne til en flyplass for Lofoten og Vesterålen. Det er mer enn nok. For se på hvor mange som bor i for eksempel Molde, Alta eller Kristiansund, alle disse har egne flyplasser.

– Det haster med storflyplass NHO Nordland krever fortgang i arbeidet med å bygge en flyplass som kan ta imot større fly i Lofoten.

Å samarbeide om vei er også viktig.

- Det er satt i gang planlegging og prosjektering av ny vei fra Fiskebøl og til Å i Lofoten. Det vil være med å redusere kjøretiden i Lofoten. Det er en viktig del av «kortstokken». Om du så legger ned Svolvær, Stokmarknes og Leknes luthavner og finansierer bygging av tunnel under Hadselfjorden får du vekk kostnader av tre flyplasser og ei ferge. Det er bra i et langsiktig perspektiv med da en storflyplass på Hadselsand.

Mikalsen sammenligner det som skjer med da broene i Vesterålen, som ble bygget for 40 år siden.

- Da de broene ble lansert, virket det sikkert som et håpløst prosjekt. I dag ser vi den samfunnsnyttige verdien dette har hatt. Prosjektet med en storflyplass og tunnel under Hadselfjorden mener jeg vil ha samme innvirkning på regionene de neste 40 år.

- En tunnel vil binde Lofoten og Vesterålen sterkere sammen. Statistikken på fergetrafikken mellom Melbu og Fiskebøl viser at den interne trafikken mellom regionene er stor.

Avinor med infomøte på Sortland onsdag: Ny storflyplass utredes Sier ja eller nei til Hadselsand i juni neste år.

Mikalsen mener reiseliv er fremtida.

- Om du ser på forslaget om å forlenge rullebanen på Leknes eller Stokmarknes til 1200 meter, er dette ikke noe som vil gi effekt. Det er bare tull. Bare marginalt større fly kan lande på 1.200 meter i forhold til 800 meter, mener Mikalsen.

Løsningen er derfor en storflyplass for Lofoten og Vesterålen.

- Om du bygger en flyplass med en rullebane på 2.000 meter får du ned flytyper som gjør at vi kan fly inn turister direkte fra hele Europa til Lofoten og Vesterålen. Om du ser på flytypene Widerøe kjøper, er de tilpasset rullebaner på cirka 1.700 meter. Mulighetene for å utvikle reiselivet er kun til stede med med en lengre rullebane på Hadselsand.

Avinor med stort infomøte på Sortland onsdag: Sier ja eller nei til Hadselsand i juni neste år De langsiktige planene for fremtidig flyplasstruktur i Lofoten og Vesterålen skal legges frem 1. juni 2018.

Flere politikere i Vesterålen har den siste tiden tatt til orde for at Lofoten og Vesterålen må få på plass Hålogalandsveien. Tidligere har det vært enighet om at veien skal komme før Veipakke Lofoten. Nå jobbes det parallelt. Mikalsen mener en må jobbe for begge.

- Hålogalandsveien er viktig å få gjennom. Den er viktig for næringslivet i Vesterålen som trenger sikre og gode veier for transport til godstog i Narvik, sier han og fortsetter.

- Når det er sagt har Nordland Venstre sitt styre presisert ovenfor samferdselsministeren at Veipakke Lofoten er viktig. Lofoten har særs dårlig vei. Jeg mener vi må tenke på både Veipakke Lofoten og Hålogalandsveien. Får vi bedre vei i Lofoten vil det krympe avstandene Lofoten og Vesterålen imellom. Når Lofotveien er oppgardert vil vi få en nord-sør akse. Det mener jeg er essensielt for utviklinga i begge regioner i åra som kommer.

Vol kommer tilbake med kommentarer fra Ofoten.