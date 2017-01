Presenterte lokale produkter

Neumann driver Neumanns Røykeri og Supperclub på Neptun på Melbu og har nå begynt å produsere mange av de produktene han serverer på restauranten til lokale dagligvareforretninger.

- Jeg har pølse, røkt laks, røkt ørret og kvalskinke, sier Neumann.

Hans produkter så ut til å falle i god smak hos de som fikk en smaksprøve fredag ettermiddag, men målet til Neumann er ikke å nå flest mulig.

- Jeg produserer alt selv i røykeriet og kjøkkenet på Neptun. Derfor er det ikke rom for noe voldsomt med ekspandering. Om jeg i fremtiden får et marked i Lofoten og Vesterålen er jeg fornøyd. Det viktige for meg er at det er kortreist og god mat, sier Neumann som opprinnelig er fra Tyskland.

I dag er hans produkter å finne på Rema i Hadsel og han håper på ytterligere ekspandering på sikt.