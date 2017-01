Pangstart for TNT

Omtrent 600 publikummere hadde tatt turen til Hadsels storstue for å se bandet utfolde seg og ikke minst høre kjente hits som og 10.000 lovers, Intuition og Seven Seas, for å nevne noen.

Uovertrufne

Etter de to første låtene var det mye som tydet på at rockeveteranene, med Ronni Le Tekrø i spissen, kom til å innfri forventningene. En av dem som var til stedet på konserten var musiker og TNT-fan Ove Schei. Han mener bandet er uovertrufne innenfor sitt felt.

- Ingen slår TNT i denne sjangeren. Bandet har også et sound ingen andre er i nærheten av, og dessuten er Le Tekrø en av verdens beste gitarister, slår han fast.

Fornøyde er også arrangørene, både med stemning og besøkstall.

«10 000 Lovers» TNT ser frem til å gå på scenen i Hurtigrutens Hus. - Vi gleder oss til å spille på Stokmarknes. Det blir gøy, sier Tony Harnell i TNT.

TNT ble etablert i Trondheim av Dag Ingebrigtsen, Ronni Le Tekrø, Steinar Eikum og Morten Diesel Dahl. Deres første album kom i 1983. I 1987 vant bandet Spellemannsprisen i klassen rock, for albumet Tell No Tales. Bandets største hit er «10 000 Lovers», fra det nevnte Tell No Tales. Rockebandet har foreløpig gitt ut 12 studioalbumet, der det siste er Engine fra 2012. Men en ny utgivelse er på trappene og blir sluppet i løpet av året.