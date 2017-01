TNT ser frem til å gå på scenen i Hurtigrutens Hus.

Lørdag kveld går TNT på scenen i Hurtigrutens Hus på Stokmarknes

- Vi hadde to utsolgte show forrige helg i Oslo og i Drammen. Jeg var litt nervøs for om folk ville komme og om det ville bli bra, men det ble kjempebra. Vi har spilt lite i Nord-Norge, så det er alltid artig å spille der. Vi gleder oss til å spille på Stokmarknes. Det blir gøy, sa Tony Harnell i TNT til VA tidligere denne uka.

TNT er ute på jubileumsturne i forbindelse med at det er 30 år siden albumet Tell No Tales kom ut. I første omgang avslutter de turneen i Bergen, like etter at de har spilt på Stokmarknes. Så reiser bandet til USA for å spille på et rockecruise med 80- og 90-tallsrockeband.

Stokmarknes er eneste spillested nord for Trondheim på denne turneen.

– Det som er spesielt artig med denne konserten, er at vi har fått så mye respons utenifra, sier Ketil Johnsen i Hurtigrutens Hus, som forteller at det forventes publikum fra Lofoten, Tromsø, Finnsnes, Harstad og resten av Vesterålen.

«10 000 Lovers»

TNT ble etablert i Trondheim av Dag Ingebrigtsen, Ronni Le Tekrø, Steinar Eikum og Morten Diesel Dahl. Deres første album kom i 1983. I 1987 vant bandet Spellemannsprisen i klassen rock, for albumet Tell No Tales. Bandets største hit er «10 000 Lovers», fra det nevnte Tell No Tales. Rockebandet har foreløpig gitt ut 12 studioalbumet, der det siste er Engine fra 2012. Men en ny utgivelse er på trappene og blir sluppet i løpet av året.