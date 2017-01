Rodal med spørsmål om barnehageavvikling

Som kjent vedtok kommunestyret i høst et bud på barnehagen. Flertallet i kommunestyret vedtok etter benkeforslag fra varaordfører, ifølge Camilla Skog Rodal uten forutgående saksbehandling, å avsette ca. to millioner kroner til kjøp av Søndre Barnehage.

Kommunen, ved ordfører, innga bud på 7,5 millioner kroner som ble akseptert av styret i Søndre Barnehage, med en differanse på 5,5 millioner kroner fra det kommunestyret hadde vedtatt.

Fullmakter

Camilla Skog Rodal skriver i sitt brev til rådmannen at han skal slippe å svare på hvorvidt ordføreren har gått ut over sine fullmakter.

- Jeg ber rådmannen redegjøre for hvordan avviket mellom kommunestyrets vedtak på to millioner kroner og den faktiske kjøpesummen på 7,5 millioner kroner regnskapsføres.

Vedtekter

Camilla Skog Rodal skriver i sitt brev til rådmannen at hun oppfatter vedtektene for Søndre barnehage slik at de er klare på at midler fra salg skal avsettes på fond.

Vedtektene sier også noe om fondets formål. Med tanke på dette undres Skog Rodal over at det skal opprettes et fond som skal tilføres 5,5 millioner fra kommunen, uten at disse pengene bevilges gjennom vedtak i kommunestyret.

Bruk av fondet

Frp-representanten ber rådmannen om en redegjørelse for hvordan man har tenkt å bruke det avsatte fondet.

- Kan rådmannen bekrefte at bruken av fondet, slik rådmannen har forklart det for kommunestyret, er i henhold til god regnskapsskikk og i tråd med revisors anbefaling i forhold til selskapets vedtekter?

Advokatkostnad

Camilla Skog Rodal stiller i sitt brev også spørsmål om ordfører har stilt med ekstern advokat i generalforsamlinger som er avviklet i forbindelse med kjøpet av Søndre Barnehage AS.

- Dersom dette medfører riktighet, ber jeg om en tilbakemelding på hvordan slik ekstern advokatkostnad har belastet kommunens drift i forbindelse med kjøpet av barnehagen, og mulige budsjettmessige konsekvenser av dette, skriver Skog Rodal.

HER ER TOMMY ØKO-SJEFS SVAR:

Her er rådmannens svar på det jeg oppfatter er spørsmålene som stilles:

Hvordan regnskapsføres avviket mellom kommunestyrets vedtak på 2 millioner, og den faktiske kjøpesummen på 7,5 millioner.

Innledningsvis påpekes det at kommunestyret formelt skal behandle saken som en del av regnskapsavslutningen, på linje med alle øvrige transaksjoner i regnskapet. Kjøpet av Søndre Barnehage AS bokføres i investeringsregnskapet, som et eget investeringsprosjekt. Dette investeringsprosjektet ble opprettet av kommunestyret i møte 23.06.2016 med følgende tekst: «Kommunestyret ber rådmannen iverksette kjøp av bygningsmasse tilhørende Søndre barnehage AS. Tiltaket iverksettes etter vedtak i ekstraordinær generalforsamling i selskapet. Tiltaket omfatter kjøp av bygget som Søndre barnehage driver i. Tiltaket finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler på ca 2 millioner kroner.»

Kjøpesummen på 7,5 millioner, med tillegg av evt. kjøpsomkostninger bokføres som en utgift på prosjektet. Avviklingen av Søndre Barnehage medfører at kommunen får utbetalt likviditetsoverskuddet, anslått til ca 5,5 millioner kroner. Dette bokføres som en inntekt i investeringsregnskapet, på samme investeringsprosjekt. Netto kostnad på prosjektet blir da om lag 2 millioner kroner. (Alle transaksjoner er ikke gjennomført, men de endelige tallene blir klare ifm regnskapsavslutningen)

Hvordan har man tenkt å bruke det avsatte fondet, og om dette er i henhold til god regnskapsskikk og i tråd med revisors anbefaling.

Vedtektene til selskapet gir rammen for bruken av fondet. Vedtektene (§ 9) sier:

«Ved et evt salg av barnehagen skal et eventuelt likvidisjonsutbytte avsettes til et kommunalt / fylkeskommunalt fond for barnehageutbygging.»

Overskytende likviditet i selskapet vil i henhold til vedtektene bli utbetalt til Hadsel kommune, og rådmannen vil avsette dette til et bundet investeringsfond i regnskapet for 2016. Regnskapet forelegges kommunestyret i juni 2017 sammen med revisors godkjenning og beretning.

Som rådmannen har pekt på tidligere, er det opp til kommunestyret å avgjøre bruken av fondet. Rådmannen har ikke foreslått bruk/bevilgninger av dette fondet.

Det er et internt fond i Hadsel kommunes regnskap, og kan regnskapsmessig sammenliknes med andre øremerkede tilskudd eller gaver til kommunen. Midlene tilhører altså fra nå av Hadsel kommune.

Siste spørsmål som rådmannen bes redegjøre for er om det medfører riktighet at ordføreren har stilt med ekstern advokat i generalforsamlinger som er avviklet i forbindelse med kjøpet av Søndre Barnehage AS. Dersom dette medfører riktighet ber jeg om en tilbakemelding på hvordan slik ekstern advokatkostnad har belastet kommunens drift i forbindelse med kjøpet av barnehagen, og mulige budsjettmessige konsekvenser av dette.

Det er riktig at kommunen har nyttet advokat i forbindelse med salg av barnehagebygget fra Søndre Barnehage AS samt avvikling av selskapet. Dette for å sikre at salg gjøres på lovlig og forsvarlig vis, ikke minst av hensyn til både kommunens store eierpost i selskapet og de store økonomiske verdier som det her er snakk om. Som tidligere opplyst i andre sammenhenger har rådmannen innen eget område midler til advokatbistand blant annet fordi Hadsel ikke har valgt å ha stilling som kommuneadvokat. Samtidig vil området «Rådmannen» i regnskapet for 2016 avlegges med et mindreforbruk, slik at forbruket totalt sett er innenfor kommunestyrets rammer.