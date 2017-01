Gode besøkstall for popheltene Marcus & Martinus

Fredag hadde filmen premiere på Stokmarknes kino og Sortland kino. 272 så den på Sortland mens 138 så den på Stokmarknes.

- Vi er veldig fornøyde med besøket så langt, sier kinosjef ved Sortland Kino, Rita Sundberg.

Ved Hurtigrutens Hus på Stokmarknes var også besøket godt.

- Vi er veldig fornøyde. Vi hadde over 100 forhåndssolgte billetter også. Det er noe som er uvanlig på barne- og ungdomsfilmer, sier kinosjef Ketil Johnsen.

- Vil gå godt

Han er også trykk på at filmen vil fortsette å gå godt.

- Fredag er ofte en vanskelig dag for foreldre å komme seg på kino med barna. Derfor tror vi filmen vil gå enda bedre til helga når folk har litt bedre tid. Fem på en fredag for en barnefilm er ikke ideelt for veldig mange.

Mer i vente

Johnsen sier videre at de han snakket med etter filmen virket godt fornøyd.

- Jeg har ikke sett hele filmen, men deler av den. Det virker som en film som er god og som treffer målgruppen godt. Det er også moro å se en slik dokumentarfilm gå så godt. Det kommer også flere slike filmer fremover - norskprodusert dokumentar for barn og ungdom, sier Johnsen og sikter til filmen Preps og Dennis som kommer i mars.