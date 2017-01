Selger gården

- Vi begynner å trekke på årene, skriver aksjonærene i Apotekergården i et brev. Dermed er det besluttet å legge den ærverdige trebygningen ut for salg. Engasjementet for Apotekergården i Stokmarknes sentrum startet for snart 25 år siden, ifølge daglig leder Rigmor Røger, driftsleder Birger Rognerud og styreleder Jorunn Fjellanger.

Fryktet ødeleggelse

Initiativtakerne klarte ikke å se på at bygningen sto for fall. Nåværende eiere gikk sammen og startet aksjeselskap, la inn bud og overtok den vakre bygningen 1. april 1993. Navnet på selskapet ble Apotekergården AS.

- Vi ville bevare den gamle bygningens opprinnelige form, og utnytte den til kultur og næringsformål, var argumentet for initiativet den gangen.

Prosjektsamarbeid

Det ble innledet et prosjektsamarbeid kalt «Istandsetting av gamle hus». Det var et samarbeid mellom Melbu videregående skole og arbeidskontoret.

Tømrerelever brukte Apotekergården som objekt i forbindelse med opplæring i istandsetting av gamle hus.

Elevene ble også undervist i restaurering av gamle vinduer. Det har ifølge aksjonærene vært et betydelig dugnadsarbeid i tillegg til innleide snekkere.

Innflyttet i OL-året

I 1994 var det innflytting i Apotekergården. Det var dyreklinikk i første etasje i tilbygget og kontorer i andre etasje i hovedbygget.

Galleri Apotheket

Noen få år senere, i 1998, åpnet Galleri Apotheket. Det skjedde etter en storstilt dugnad, og med midler fra Norsk kulturråd, Nordland fylkeskommune og bidrag fra fire av vesterålskommunene. Galleriet ble først drevet av Hadsel kunstforening og Vesterålskunstnerne. Nå drives det av Hadsel kunstforening alene.

50-årspresang

Samme år som galleriet åpnet, gjennomgikk huset en utvendig ansiktsløftning. Det var 50-årsjubilanten Birger Rognerud som ønsket seg dugnadsarbeid som gave.

Ifølge aksjonærene ble det en minnerik begivenhet, med tre dagers arbeidsinnsats i strålende sommervær.

Flere kontorer

I 2002 ble en hjørneleilighet i første etasje rehabilitert og utleid til kontorer.

I dag er det 28 aksjonærer som eier Apotekergården. Huset brukes som kjent til nærings- og kulturformål. I kjelleren har det lokalt velkjente Mandskoret Zøllners sitt øvingslokale. I første etasje har altså Galleri Apotheket sin virksomhet. Det er også psykiatervirksomhet i hovedbygningen. Nye drivere har overtatt smådyrsklinikken etter veterinærene Birger Rognerud og Wencke Bøckman.

I andre etasje er det i dag advokat, regnskapskontor og coach. Det er flyttet inn trafikkskole, og enda er nye leietakere på vei inn. De godt voksne eierne understreker at bygningen fortsatt må utnyttes til næring og kultur.